Namesto ubežnika zapornik? Puigdemont podprl Sancheza.

Po volitvah decembra lani še brez novega vodstva

2. marec 2018 ob 11:00

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont je prek Twitterja potrdil, da je umaknil kandidaturo za nov mandat na čelu voditelja Katalonije, da bi s tem presekal politični zastoj in omogočil oblikovanje nove katalonske vlade.

"Nisem več kandidat za za regionalnega predsednika Katalonije," je Puigdemont dejal v 13-minutnem videoposnetku, v katerem je tudi zagotovil: "Nikoli se ne bomo vdali." Kot novega kandidata za ta položaj je predlagal Jordija Sancheza, vplivnega vodjo civilnodružbenega gibanja ANC. Mediji poročajo, da so se za Sancheza kot novega kandidata dogovorile vse tri večje katalonske stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost.

A Sanchez je trenutno v zaporu zaradi obtožb upora in vstaje med prizadevanji za neodvisnost Katalonije, zato še ni jasno, ali bodo španske oblasti njegovo kandidaturo dovolile. Španski premier Mariano Rajoy je v prvem odzivu na novega kandidata dejal, da mora biti "novi katalonski voditelj izbran izmed kandidatov, ki so v Španiji, ki niso v zaporu in nimajo nikakršnih težav z zakonom".

Da Puigdemont umika kandidaturo, je v četrtek poročal že časnik El Nacional, ki se je skliceval na vire iz Puigdemontove stranke Junts per Catalunya.

Kako naprej?

V Kataloniji že več tednov traja politična blokada, potem ko je ustavno sodišče 27. januarja prepovedalo imenovanje Puigdemonta, ki se je zatekel v Bruselj pred obtožbami španskega sodstva zaradi upora in vstaje. Parlament je nato za 30. januar predvideno zasedanje, na katerem naj bi ga izvolili za predsednika, preložil, in od takrat tri stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost, razpravljajo o nadaljnji strategiji.

V četrtek je katalonski parlament branil Puigdemonta kot legitimnega kandidata za katalonskega predsednika. To je bil prvi sklep, ki ga je parlament sprejel po volitvah 21. decembra lani, na katerih so stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Katalonije, znova osvojile večino v regionalnem parlamentu.

Podpora neodvisnosti Katalonije je sicer januarja padla na najnižjo raven v zadnjih štirih letih. Podpira jo le še 40,8 odstotka vprašanih prebivalcev Katalonije. Oktobra lani je neodvisnost v tej eni najbogatejših španskih regij podpiralo še 48,7 odstotka ljudi.

A. P. J.