Namigi, da bo Pjongjang na "dan sonca" izvedel nov jedrski poskus.

Kitajska bo okrepila zaščito Severne Koreje, če bo ta država ustavila svoj jedrski program, a satelitski posnetki naj bi kazali na to, da bi lahko Pjongjang pripravljal jedrski poskus.

Skupina 38 North s sedežem v ZDA je sporočila, da posnetki kažejo, da je severnokorejsko izstrelišče Pungje Ri pripravljeno za izvedbo novega jedrskega poskusa. Če bo do njega res prišlo, bo to šesti jedrski poskus Severne Koreje po letu 2006. "Na poligonu je zelo aktivno, ljudje se zbirajo tudi v komandnem središču, za upravno stavbo pa je enajst velikih zabojev," pisanje skupine 38 North povzema britanski Guardian.

Južna Koreja se sicer ne strinja, da bodo njihova severna soseda v protest proti politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ni izključil vojaškega posredovanja, s katerim bi Pjongjang prisilil k opustitvi jedrskega programa, v kratkem izvedla jedrski poskus.

Severna Koreja je v pričakovanju velikega sobotnega slavja, na katerem se bodo spomnili 105. obletnice rojstva ustanovitelja države Kim Il Sunga. Temu dnevu Severi Korejci pravijo "dan sonca". Naj se pripravijo na "velik in pomemben dogodek", so oblasti opozorile tudi okoli 200 tujiih novinarjev, ki delujejo v državi. Nekateri domnevajo, da bi lahko režim Kim Džong Una prav v soboto izvedel jedrski poskus, kot se je v preteklosti na ta dan že dogajalo.

Na Korejskem polotoku je zelo napeto, potem ko je ameriški predsednik Trump proti temu območju poslal mornariško skupino z letalonosilko, dvema rušilcema z manevrirnimi raketami in križarko. Letalonosilka, ki je že v preteklosti nadzorovala isztrelitve severnokorejskih raket, se treutno nahaja v bližini japonskega otoka Okinava. Če se bo najbolj zaprta država na svetu res odločila za izvedbo novega jedrskega poskusa, je veliko vprašanje, kako se bo odzval Trump, ki je pred dnevi tvitnil: "Severna Koreja rine v težave. Če se Kitajska odloči, da bo pomagala, bo to odlično. Če ne, bomo to težavo rešili brez nje. ZDA."

V telefonskem pogovoru s Trumpom se je kitajski predsednik Ši Džinping znova zavzel za mirno rešitev jedrske krize. "Kitajska si še naprej želi odstraniti jedrsko orožje s Korejskega polotoka in zagotoviti mir in stabilnost na tem območju," je dejal Ši. Kitajski časopis Global Times, ki je povezan s kitajsko komunistično partijo, pa je zapisal: "Korejski polotok vse od leta 2006, ko je Severna Koreja izvedla prvi jedrski poskus, še nikoli ni bil tako blizu vojaškemu spopadu. Pjongjang mora paziti, da ne bo naredil kakšne napake." In dodal: "Takoj, ko bo Pjongjang opustil svoje jedrske dejavnosti, si bo Kitajska aktivno začela prizadevati za zaščito in varnost njihovih ljudi in tamkajšnjega režima. To je najboljša možnost, ki jo ima država."

Severna Koreja je letos že izvedla več raketnih poskusov, zadnjega petega aprila, ko je balistična raketa padla v morje ob vzhodni obali države. Zadnji jedrski poskus pa je država izvedla 9. septembra lani, poroča Reuters.

