Nancy Pelosi z osemurnim govorom v kongresu postavila rekord

Vodja demokratov v bran Sanjačem

8. februar 2018 ob 09:46

Washington - MMC RTV SLO

Vodja demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi je z maratonskim govorom v kongresu v podporo t. i. Sanjačem postavila dolžinski rekord.

Pelosijeva je v predstavniškem domu kar osem ur pripovedovala ganljive zgodbe neprijavljenih priseljencev, ki so v ZDA prišli kot otroci. Veteranska demokratska političarka si želi zaščito za te Sanjače (ang. Dreamers), ki pa jih Donald Trump želi izgnati iz države - kljub temu, da večina od njih druge države sploh pozna ne.

77-letna Pelosijeva je svoj govor začela ob 10.04 po tamkajšnjem času, končala pa ga je šele zvečer - pri tem, da je polnih osem ur stala v čevljih z desetcentimetrskimi petami in vmes srkala samo vodo.

Sanjači so bili do zdaj zaščiteni pod t. i. programom Daca, sprejetim v času prejšnjega predsednika Baracka Obame, ki pa ga je Trump lani razveljavil.

Američani v vsakem pogledu, le na papirju ne

"Vsak dan pogumni, domoljubni Sanjači izgubljajo svoj status, vsak dan jim ameriški sen spolzi še dlje iz rok," je Pelosijeva povedala zbranim kongresnikom.

"Kot člani kongresa imamo moralno odgovornost, da takoj ukrepamo in zaščitimo Sanjače, ki so ponos naše države in so Američani v vsakem pogledu, le na papirju ne."

Pelosijeva je nato razkrila več deset osebnih zgodb priseljencev, ki jim grozi deportacija, s svojim protestom pa tako ustavila delo v predstavniškem domu.

Kljub republikanskim očitkom zavlačevanja maratonski govor Pelosijeve sicer, tehnično gledano, ni bil t. i. filibuster (obstrukcija), ki ga člani senata občasno uporabljajo, da bi preprečili nezaželena glasovanja.

Posekala sto let star rekord

Predstavniški dom ima namreč drugačna pravila od senata in omejuje čas govorov, da bi preprečil uporabo filibustrov. A kot vodja manjšine v kongresu ima Pelosijeva pravico govoriti tako dolgo, kot želi.

In govorila je dolgo - do zdaj je rekord najdaljšega govora v kongresu držal Champ Clark davnega leta 1909, ki pa je govorniški oder zasedal "le" pet ur in 15 minut.

Hvale na račun Pelosijeve

Ko je Pelosijeva končno sklenila svoj nastop, si je prislužila gromek aplavz demokratskih kolegov v kongresu, na Twitterju pa so ji tako podporniki demokratov kot njeni kolegi čestitali z oznako #GoNancyGo.

Republikanci in demokrati v senatu so sicer sinoči dosegli dogovor o spornem dvoletnem proračunu, ki bo povečal javno porabo za približno 300 milijard dolarjev.

Če dogovora ne bo, bi Američanom grozila nova blokada dela vseh vladnih agencij, kar se je že zgodilo januarja. A novi dogovor ne vsebuje specifičnih varovalk za Sanjače, zato se pričakuje, da bodo demokrati v kongresu dogovoru nasprotovali.

Just seeing all of these #GoNancyGo messages. Truly very moving. But let's not lose focus of who really matters here. Thank you to our #Dreamers. And thank you to your parents for allowing us all the pleasure of having you be a part of our American family every day. #DREAMActNow