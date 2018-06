Napad na ameriški časopis naj bi bil maščevanje zaradi izgubljene tožbe

Leta 2012 je tožil časopis po priznanju, da je nadlegoval žensko

29. junij 2018 ob 07:56,

zadnji poseg: 29. junij 2018 ob 10:26

Annapolis - MMC RTV SLO, STA

Ameriška policija je kot osumljenca za napad na uredništvo časopisa Capital Gazette v Annapolisu in umor petih ljudi identificirala 38-letnega Jarroda Ramosa, ki je bil v sodnem sporu s časopisom in je izgubil tožbo. Nagib naj bi bil tako maščevanje.

Ramosa je policija aretirala med napadom, vendar ni govoril, poleg tega pa si je pred zločinom uničil prstne odtise in ga niso mogli hitro identificirati. Uporabili so tehnologijo za prepoznavanje obraza. Njegovo fotografijo so dali v različne baze podatkov, od kriminalnih kartotek do potnih listov in vozniških dovoljenj.

Televizija CBS poroča, da Ramos stanuje v Marylandu, njegov profil na družbenem omrežju Twitter pa je poln jeze in groženj časopisu. Leta 2011 je priznal krivdo za kriminalno nadlegovanje ženske, o čemer so poročali v eni od izdaj časopisa. Zgodba opisuje izpoved ženske, ki jo je Ramos več mesecev nadlegoval po internetu in v živo, dokler ga ni prijavila policiji.

Ramos je začel proti časopisu tvitati nekaj mesecev po priznanju krivde za nadlegovanje, julija 2012 pa je vložil tožbo proti časopisu zaradi obrekovanja. Sodišče je tožbo zavrglo kot povsem neutemeljeno.

Policija: Vedel je, na koga bo streljal

Ramos je v četrtek vstopil v poslopje časopisa in začel streljati s puško. Policija pravi, da je iskal tarče in dobro vedel, na koga bo streljal. Ubil je pet ljudi, dva človeka pa sta bila lažje ranjena.

Priče pravijo, da je napadalec prenehal streljati, še preden je prišla policija, ki je posredovala izjemno hitro. Prva patrulja je bila na kraju dogajanja v minuti po prvih strelih. Ramos je imel pri sebi tudi dimne bombe in šokgranate.

Še ko so različne policijske agencije posredovale v Annapolisu in iz poslopja evakuirale 170 ljudi, se je newyorška policija odločila, da za vsak primer posebej zaščiti objekte večjih medijev v mestu. Nagib za napad v Annapolisu namreč še ni bil znan, v ZDA pa trenutno vlada zelo napeto ozračje, ki ga z verbalnimi napadi na medije povzročajo komentatorji in politiki na čelu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Trump, ki je po napadu sporočil, da moli in misli na žrtve, je medije in novinarje večkrat označil za sovražnike ameriškega ljudstva, nazadnje pred dvema tednoma na Twitterju. Skrajnodesničarski bloger Milo Yiannopoulos pa je pred nekaj dnevi v odgovoru na prošnjo za komentar glede dveh drugih zgodb najmanj dvema ameriškima novinarjema portalov Observer in The Daily Beast zapisal: "Komaj čakam, da začnejo skupine ljudi, ki so vzeli zakon v svoje roke, streljati na novinarje takoj, ko jih vidijo". Observer je nato objavil članek, v katerega je vključil to Yiannopoulosovo izjavo, za katero ta zdaj pravi, da je bila zgolj šala. Novinarje je spet opredelil kot golazen in izrazil mnenje, da je napad izvedel dementni levičar.

Preživeli člani uredništva napadenega časopisa so izražali odločenost, da bo časopis danes izšel, in aktivno pokrivajo preiskavo zločina. Kolegi iz drugih medijev so za žrtve ustanovili finančni sklad GoFundMe, ki je v prvih nekaj urah po odprtju računa zbral 20.000 dolarjev.

