Napad na luksuzno letovišče v Maliju: dva mrtva

V državi so francoske sile in sile ZN-a

18. junij 2017 ob 21:53

Bamako - MMC RTV SLO/Reuters

Oboroženi napadalci so napadli luksuzno letovišče zunaj malijskega glavnega mesta Bamako. Ubita sta dva človeka. Oblasti sumijo džihadiste.

Napadalci so napadli letovišče Le Campement Kangaba na jugozahodu države, priljubljeno med zahodnjaki. Predstavnik ministrstva za varnost Baba Cisse je sporočil, da sta bila ubita dva človeka. Eden je bil francosko-gabonski državljan, državljanstvo drugega pa še ugotavljajo.

BBC poroča, da oblasti sumijo, da so napad izvedli džihadisti. Prizorišče so obkolile varnostne sile in operacija še poteka. "Položaj je pod nadzorom," je dejal Cisse. Napad naj bi še trajal, predstavnik ZN-a pa je dejal, da se bojijo, da so napadalci vzeli talce.

Na prizorišče so prišli malijski in francoski vojaki v oklepnih vozilih, nad prizoriščem pa leti helikopter, je dejal očividec. Predstavnik francoskih sil v Maliju ni želel komentirati dogajanja.

Le nekaj dni nazaj je ameriško zunanje ministrstvo opozorilo na "morebitne napade na zahodna diplomatska poslopja in druge lokacije v Bamaku, ki jih obiskujejo zahodnjaki".

10.000 pripadnikov mirovnih enot

Mali se že več let spoprijema z uporniškimi džihadisti v osrednjem in severnemu delu države. V Maliju so francoske vojaške enote in 10.000 pripadnikov mirovnih enot ZN-a, ki se bojujejo, da bi stabilizirali nekdanjo francosko kolonijo.

B. V.