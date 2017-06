Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Osrednjo železniško postajo so v sredo znova odprli. Foto: Reuters Preiskali so napadalčevo hišo v Molenbeeku. Foto: Reuters Sorodne novice V Bruslju vojaki ubili domnevnega samomorilskega napadalca Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Napad na železniški postaji v Bruslju izvedel 36-letni Maročan

Bil poznan policiji, a ni imel terorističnega ozadja

21. junij 2017 ob 12:36

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Moški, ki je v torek na bruseljski železniški postaji sprožil eksplozijo, nato pa skušal napasti vojake na postaji, je bil 36-letni Maročan, ki je živel v bruseljskem predmestju Molenbeek.

Moški je zakričal "Alah je velik", nato pa skušal napasti tamkajšnje vojake. Eden od njih je napadalca ustrelil, ki je nato umrl, je pojasnil predstavnik belgijskega tožilstva Eric Van der Sypt.

V kovčku žeblji in črepinje

Moški je najprej hodil okoli po postaji in se dvakrat približal potnikom, ko je zagrabil kovček, pa je sprožil delno eksplozijo, v kateri ni bil nihče ranjen. Kovček se je vnel, moški pa je izpustil kovček in se odmaknil. Kovček je nato eksplodiral. Ko se je moški vrnil in začel kričati, so vojaki začeli nanj streljati. Moški je bil znanec policije, niso pa ga povezovali s terorizmom.

Kovček, ki ga je imel Maročan pri sebi, je bil napolnjen z žeblji in črepinjami. "Škoda bi lahko bila precej hujša," je še dodal Van der Sypt.

Preiskovalci so preiskali tudi njegovo napadalca v bruseljski četrti Molenbeek. Podrobnosti niso znane, saj preiskava še poteka.

Oblasti so železniško postajo po incidentu zaprle, a v sredo promet že poteka normalno.

Premier: Vojaki so preprečili najhujše

Belgijski premier Charles Michel se je po incidentu zahvalil vojakom, da so "preprečili najhujše". Kot je dejal, so v potencialno nevarni situaciji ravnali hitro in profesionalno. Dodal je, da stopnje teroristične ogroženosti, ki je zdaj na tretji stopnji od štirih, za zdaj ne nameravajo povišati, češ da nič ne kaže na to, da bi v neposredni prihodnosti grozil nov napad.

Ne glede na stopnjo ogroženosti pa bodo poostrili varnostne ukrepe, med drugim bo patruljiralo še večje število varnostnih sil, ki bodo izvajale pogostejše nadzore.

