Napad v Barceloni: španska policija še išče voznika kombija

Sprva so za napad sumili 17-letnika, ki je bil ubit v spopadu s policijo

19. avgust 2017 ob 07:07,

zadnji poseg: 19. avgust 2017 ob 14:38

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Voznik, ki je v četrtek s kombijem zapeljal med množico v Barceloni, je morda še vedno na prostosti - policija namreč išče 22-letnika, rojenega v Maroku.

Po poročanju španskih medijev policija išče Younesa Abouyaaqouba, ki je živel v mestu Ripoll. Sprva je španska policija domnevala, da je za smrt 13 ljudi in 126 ranjenih v središču glavnega mesta Katalonije odgovoren 17-letni Moussa Oukabir, ki je bil skupaj s štirimi pomočniki ubit v spopadu s policijo v obmorskem mestu Cambrils, kjer se je v noči na petek zgodil še en napad z avtomobilom, v katerem je bilo ranjenih sedem ljudi, en človek pa je pozneje umrl.

Po streljanju v Cambrilsu so se pojavile informacije, da je bil med ubitimi tudi voznik kombija iz Barcelone, vendar je načelnik katalonske policije Josep Lluis Trapero dejal, da tega ne more potrditi. "To je še vedno možnost, a ima vse manj teže," je dejal.

Policija je v zvezi z napadoma prijela tri Maročane in Španca, od katerih pa nobeden v preteklosti ni bil povezan s terorizmom. Najmlajši aretirani je star 21 let, drugi pa 28, 34 in 27 let.

Beli kombi, s katerim je bil izveden napad, naj bi bil najet z osebnimi dokumenti Drissa Oukabirja. 28-letni v Maroku rojeni Oubakir je bil prijet v katalonskem mestu Ripoll, policiji pa naj bi dejal, da so bili njegovi dokumenti ukradeni in da ni vpleten v napad.

Načrtovali še večji napad

Ob tem je policija dejala, da so osumljenci, ki so izvedli teroristična napada v Barceloni in Cambrilsu, pripravljali veliko večji napad ali napade, a je bila ta njihova namera onemogočena, tako da so bili prisiljeni v hitro delovanje. Po besedah načelnika katalonske policije Josepa Lluisa Trapera so napadalci že dlje časa pripravljali enega ali več napadov, vendar jim je to preprečila eksplozija, ki je odjeknila v sredo v Alcanarju, "tako da niso imeli več materiala, ki so ga potrebovali za izvedbo še večjih napadov, zato so morali napade izvesti na bolj preprost način".

Načelnik je govoril o eksploziji, ki se je zgodila v sredo zvečer v neki stanovanjski hiši v mestu Alcanar, kjer so osumljenci sestavljali eksplozivne naprave. V eksploziji je umrl en človek, sedem ljudi je bilo ranjenih, hiša pa se je porušila. Vse operacije naj bi vodili prav iz Alcanarja.

T. i. Islamska država, ki je prevzela odgovornost za napad v Barceloni, je zdaj prevzela odgovornost tudi za napad v Cambrilsu. Žrtve so označili za pripadnike "držav križarskega zavezništva".

Minister: Teroristična celica je uničena

Španski notranji minister Juan Ignacio Zoido je medtem zatrdil, da je teroristična celica, ki stoji za napadoma v Barceloni in Cambrilsu, uničena. Minister je še sporočil, da raven teroristične ogroženosti v državi ohranjajo na četrti, torej drugi najvišji stopnji.

Voznika kombija sicer še iščejo, štirje osumljenci pa so trenutno v pridržanju. Pet napadalcev je bilo ubitih med napadom v Cambrilsu. Po nekaterih predvidevanjih sta še dva izgubila življenje v eksploziji, ki je odjeknila v sredo zvečer v hiši v Alcanarju, domnevno med pripravo eksplozivnih naprav.

T. K. B., B. V.