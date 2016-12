Napad v Berlinu: nadaljuje se iskanje osumljenca

Na obveščevalne službe letijo ostre kritike

22. december 2016 ob 09:10

Berlin - MMC RTV SLO

Medtem ko po Nemčiji in po vsej Evropi še vedno iščejo osumljenca ponedeljkovega napada v Berlinu, so se nemške obveščevalne službe znašle pod plazom kritik, ker se niso ustrezno odzvale na opozorila, da je 24-letni Tunizijec potencialno nevaren.

Anis Amri je bil letos pod nadzorom, ker so ga sumili, da načrtuje rop, da bi tako poplačal orožje, a so zaradi pomanjkanja dokazov nadzor pozneje preklicali. V Tuniziji rojen Amri je pred lanskim prihodom v Nemčijo v Italiji odslužil štiriletno zaporno kazen zaradi požiga.

Potem ko so oblasti takoj po ponedeljkovem napadu na božični sejem, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi, ranjenih pa 49, najprej prijele 23-letnega pakistanskega prosilca za azil, so že naslednji dan ugotovile, da imajo za zapahi napačnega moža in izdale nalog za aretacijo Amrija, potem ko so v tovornjaku našle njegov odlog za začasno bivališče.

Nemške oblasti za kakršne koli informacije, ki bi vodile do Amrijeve aretacije, ponujajo do 100.000 evrov nagrade, opozarjajo pa, da bi bil osumljenec lahko oborožen in nevaren. Sumijo tudi, da je bil ranjen v spopadu s poljskim voznikom tovornjaka, ki so ga našli umorjenega na sovoznikovem sedežu.

Več videonadzora na javnih krajih

Süddeutsche Zeitung poroča, da se je osumljenec gibal v salafitskem krogu islamističnega pridigarja Ahmada Abdelazziza, bolj znanega kot Abu Walaa, ki je bil aretiran novembra. Leta 1992 rojeni Amri naj bi po podatkih policije uporabljal šest različnih psevdonimov, občasno se je izdajal za Egipčana, občasno pa za Libanonca. Od junija dalje mu je pretila deportacija, a se je ta zavlekla, saj so oblasti čakale na dokumentacijo iz Tunizije.

Nemška protiteroristična policija je Amrija nadzorovala med marcem in septembrom letos, še novembra pa je potekala izmenjava podatkov o Tunizijcu, nato je bil nadzor popolnoma opuščen – mogoče zaradi nesporazuma med berlinskimi oblastmi in oblastmi dežele Severno Porenje -Vestfalija.

Nemški časniki so zelo kritični do obveščevalnih služb, pri čemer Süddeutsche Zeitung piše, da so oblasti "zaspale", Der Spiegel, da so ga oblasti "imele na muhi, pa se je Amriju vseeno uspelo vdreti v tla", Bild pa, da bi morali biti v prihodnje taki osumljenci "za zapahi, ne pa, da se jim pusti, da se prosto sprehajajo naokoli".

Osumljenčev brat, Abdelkader Amri, ki živi v Tuniziji, je za AFP povedal, da ni mogel verjeti, ko je v medijih zagledal obraz svojega brata. "V šoku sem in ne morem verjeti, da je on tisti, ki je zagrešil ta zločin. Če je kriv, si zasluži vso grajo." Amrijeve starše in brata so sicer v sredo zaslišale tunizijske oblasti, nemški notranji minister Thomas de Maizière pa opozarja, da je Amri še vedno "samo" osumljenec, in ne nujno storilec. "Še vedno preiskujemo v vseh smereh," je dejal.

Nemška kanclerka Angela Merkel se je v povezavi s preiskavo napada v sredo sestala s svojim varnostnim kabinetom, ki je ob tem potrdil načrte za več videonadzora na javnih krajih.

K. S.