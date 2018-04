Policija: Ni dokazov, da bi imel napad v Münstru politično ozadje

Napadalec je deloval sam

8. april 2018 ob 14:24

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 15:21

Münster - MMC RTV SLO, STA

Nemška policija je sporočila, da sobotni napad v Münstru, v katerem sta bila ubita dva človeka, ni imel političnega ozadja oziroma da za to ni dokazov. Napadalec je bil v preteklosti že znan policiji zaradi manjših prekrškov.



V soboto se je voznik kombija, 48-letni Nemec iz Münstra, ki naj bi prebival v bližini kraja napada, z veliko hitrostjo zapeljal med goste gostinskega vrta. Ubil je 51-letno žensko iz Lüneburga in 65-letnega moškega iz mesta Borken. Po napadu se je ubil.

Kot so sporočili s tožilstva v Münstru, so v mestu proti napadalcu potekali trije postopki, v mestu Arnsberg pa še eden. Vsi postopki so bili v letih 2015 in 2016 in so jih prekinili. Šlo je za grožnjo, poškodovanje tuje lastnine, pobeg po prometni nesreči ter goljufijo.

Policija je po preiskavi štirih stanovanj napadalca, dveh na vzhodu Nemčije in dveh v Münstru, tudi sporočila, da ni dokazov, da bi šlo za politično dejanje. "Včeraj popoldne in vso noč smo preiskovali stanovanja napadalca. Prve ugotovitve so pokazale, da ni nobenih dokazov o političnem ozadju. Nagib in vzrok sta zgolj pri samem napadalcu," je dejal predstavnik münstrske policije Hajo Kuhlisch.

"Strahopeten in brutalen zločin"

Prizorišče napada so med drugim obiskali nemški notranji minister Horst Seehofer in premier nemške dežele Severno Porenje - Vestfalija Armin Laschet ter tamkajšnji nadžupan Markus Lewe.

Seehofer je napad označil za "strahopeten in brutalen" zločin. Dodal je, da je prišel v Münster v znak solidarnosti in sočustvovanja celotne nemške vlade, "še posebej zvezne kanclerke". Policiji, varnostnih silam in reševalcem se je zahvalil za "absolutno profesionalno" delo. Pohvalil je tudi nemške medije za ustrezno poročanje. Popolna varnost ni mogoča, a storiti je treba vse, da se podobni zločini ne bi dogajali v prihodnosti, je še dejal.

Laschet pa je povedal, da sobota ni bila "samo grozljiv in žalosten dan za ljudi v Münstru", ampak za celotno Severno Porenje - Vestfalijo in Nemčijo. Tudi on je pohvalil preudarnost in solidarnost meščanov Münstra po napadu. "Ta posebna izkušnja Münsterčanov z mestom miru" bi morala doseči tudi tiste, ki so "nemudoma prek Twitterja ali kjer drugje začeli ščuvati," je še dejal in dodal, da je za žrtve in njihove sorodnike vera storilca postranska stvar.

Ranjenih več kot 20 ljudi

V sobotnem napadu z avtomobilom sta bila ubita dva človeka, nato pa se je napadalec ubil. Ranjenih je bilo več kot 20 ljudi, od tega šest huje. Policija je medtem sporočila, da se zdravstveno stanje tistih, ki so življenjsko ogroženi, v noči na danes ni spremenilo. Koliko natančno jih je v smrtni nevarnosti, niso navedli, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Policija je identificirala smrtni žrtvi, gre za 51-letno žensko iz Lüneburga in 65-letnega moškega iz mesta Borken. Policija je tudi sporočila, da med preiskavo stanovanja napadalca niso našli nobenega pravega orožja, še poroča DPA.

Policija je še sporočila, da obstajajo znamenja, da je napadalec deloval sam in ni imel nobenih pomagačev. Policija je namreč preverila navedbe prič, da naj bi iz kombija izskočili dve osebi in pobegnili.

B. V.