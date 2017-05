Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Eksplozija je bila tako silovita, da so poškodovana tudi poslopja, ki so bila od kraja napada oddaljena več kot sto metrov. Foto: Reuters Gost dim nad glavnim mestom Afganistana. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Napad v središču Kabula: 49 mrtvih in več kot 300 ranjenih

Napad v bližini veleposlaništev

31. maj 2017 ob 07:50,

zadnji poseg: 31. maj 2017 ob 08:43

Kabul - MMC RTV SLO

V Kabulu je odjeknila silovita eksplozija. Po prvih podatkih iz Afganistana naj bi v napadu, za katerega odgovornosti ni prevzel še nihče, umrlo 49 ljudi, več kot 300 je ranjenih.

Ministrstvo za zdravstvo je sporočilo, da pričakuje, da bo število mrtvih še naraslo, piše BBC. Večina žrtev so civilisti. Podrobnosti napada sicer še niso znane, toda po prvih podatkih naj bi šlo za napad s tovornjakom bombo na osrednjem trgu Zanbak v središču afganistanske prestolnice. STA poroča, da so napad izvedli s tovornjakom za ciesterno za vodo ali smeti, od katerega je ostalo le malo. Uničenih je bilo tudi okoli 30 vozil v bližini.

Slike na družbenih omrežjih prikazujejo velik oblak črnega dima, ki se vije nad mestom, in vrsto uničenih vozil. BBC dodaja, da so prizori kaotični s številnimi ranjenimi ljudmi, ki jih skušajo prepeljati v bolnišnice. Afganistanska policija je eksplozijo opisala kot eno največjih v Kabulu do zdaj.

Eksplozija ob nemškem veleposlaništvu

Napad je bil na območju afganistanske prestolnice, kjer so številna diplomatska predstavništva. Napad naj bi bil povsem v bližini nemškega in iranskega veleposlaništva, blizu pa sta tudi veleposlaništvi Velike Britanije in ZDA, obenem pa še sedež zveze Nato, številna afganistanska ministrstva in predsedniška palača. Eksplozijo je odjeknila okoli 8.30 po lokalnem času, ko so bili tisoči na poti na delo.

V zadnjih mesecih so napadi v Kabulu pogosti. Odgovornosti ni prevzela še nobena skupina, oblasti pa sumijo, da so za napad krivi skrajneži samooklicane Islamske države. V zadnjem obdobju pa svojo tako imenovano spomladansko ofenzivo stopnjujejo tudi talibani.

T. J., Foto, Reuters in EPA