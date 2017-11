Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sutherland Springs je ovit v črnino, domačini so za žrtve prižgali sveče. Foto: Reuters Za napadalcem se je takoj pognal oborožen domačin, ki je ustavil mimoidočega voznika. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: V streljanju v cerkvi 26 mrtvih Dodaj v

Napad v teksaški cerkvi je izvedel 26-letnik

Napadalca je ustavil domačin, ki je streljal nanj

6. november 2017 ob 10:15

Sutherland Springs - MMC RTV SLO, Reuters

Strelski pokol v baptistični cerkvi v ameriški zvezni državi Teksas, v katerem je umrlo 26 ljudi, 20 je ranjenih, je izvedel 26-letni Devin Kelley. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je napad posledica "težav z duševnim zdravjem" in da ne gre za vprašanje orožja.

26-letnik je v nedeljo opoldne po krajevnem času stopil v cerkev v kraju Sutherland Springs blizu San Antonia, ki ima okoli 400 prebivalcev, in začel streljati. Med žrtvami, ki so stare med pet in 72 let, je tudi 14-letna pastorjeva hči, poročajo ameriški mediji. Napadalca so našli mrtvega v avtomobilu nekaj kilometrov proč od prizorišča napada. Za zdaj ni znano, ali je bil zanj usoden strel enega od lokalnih prebivalcev, ki je streljal nanj med begom iz cerkve, ali si je sodil sam.

Kot je povedal Freeman Martin, regionalni direktor teksaškega oddelka za javno varnost, je napadalec takrat izpustil orožje in zbežal z avtomobilom. Lokalni prebivalec, ki je streljal na napadalca, je potem mimoidočega voznika pozval, da sta napadalcu sledila. "Rekel je, da ga morava ujeti in to sem potem storil," je dejal voznik Johnnie Langendorff in pojasnil, da je med lovom vozil več kot 150 kilometrov na uro.

Policija motiva za napad še ne pozna. "Mislimo, da ni bil povezan s to cerkvijo," je dejal okrajni šerif Joe Tackitt.

Najhujši napad v Teksasu

"Gre za najbolj množično streljanje v zgodovini naše zvezne države," je dejal teksaški guverner Greg Abbott, ki je ob tem dodal, da je tragedija še toliko hujša, ker se je zgodila v "cerkvi, kraju molitve."

"Ne gre za vprašanje orožja. Mislim, lahko govorimo o tem, vendar je še prezgodaj," je v odzivu na napad dejal Trump, ki je na obisku na Japonskem. "Toda k sreči je imel orožje tudi nekdo, ki je streljal na napadalca, sicer bi lahko bilo še huje. Toda v največji meri gre za vprašanje duševnega zdravja." Sožalje ameriškemu predsedniku je že poslal ruski predsednik Vladimir Putin.

Do masakra je prišlo le nekaj tednov po napadu v Las Vegasu, najbolj smrtonosnem streljanju v ameriški zgodovini, v katerem je umrlo 58 ljudi. Po njem so se znova razplamtele polemike o (pre)lahkem dostopu do orožja.

K. T.