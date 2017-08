Napada na policiste v Berlinu in Stockholmu

V Stockholmu napadalec ovaden zaradi poskusa umora

31. avgust 2017 ob 13:56

Berlin,Stockholm - MMC RTV SLO, STA

V Berlinu in Stockholmu je prišlo do napadov na policiste. V Berlinu je bilo ranjenih pet policistov, v Stockholmu pa en. Motiv napadalcev ni znan.

V Berlinu je napad izvedel 33-letni moški, ki je sprva napadel varnostnika ene od mošej, ki ga je hotel po molitvi pospremiti ven. Zatem so prišli policisti, ki pa jih je moški prav tako napadel. Enega je celo ugriznil, pri tem pa vzklikal "bog je velik". Policisti so uporabili solzivec in gumijevke, moškega pa so odpeljali v psihiatrično bolnišnico, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Napad v Stockholmu je bil hujši. Napadalec je policista od zadaj zabodel v vrat, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila tamkajšnja policija. Policija je napadalca prijela in ga ovadila zaradi poskusa umora policista, ki so ga prepeljali v bolnišnico. Njegove poškodbe sicer niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo, še poroča AFP. Do napada je prišlo v središču mesta, kjer je običajno veliko ljudi, motiv napadalca pa ni znan.

Na Švedskem so varnostne sile še posebej pozorne po aprilskem terorističnem napadu, ko je napadalec namenoma zapeljal tovornjak v množico nakupovalcev v središču Stockholma. Ubil je pet ljudi, med njimi tudi 11-letno deklico.

