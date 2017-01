Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Motiv za napad še ni znan, oblasti pa ne izključujejo terorističnega ozadja. Foto: Reuters Santiago je bil pripadnik nacionalne garde Portorika in Aljaske, bil pa je tudi veteran vojne v Iraku. Foto: Reuters Sorodne novice Pet mrtvih in 13 ranjenih v streljanju na letališču na Floridi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Napadalec na letališču veteran in nekdanji član nacionalne garde

Strelec naj bi imel težave z duševnim zdravjem

7. januar 2017 ob 12:00,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 12:04

Fort Lauderdale - MMC RTV SLO/STA

Napadalec na letališču v Fort Lauderdalu na Floridi je 26-letni Američan Esteban Santiago, nekdanji član nacionalnih gard Portorika in Aljaske ter veteran vojne v Iraku. Imel naj bi težave z duševnim zdravjem.

V napadu je bilo ubitih pet ljudi, ranjenih pa osem. Motiv za napad še ni znan, oblasti pa niso izključile terorizma. Sorodniki strelca so medijem povedali, da je imel zadnje čase težave z duševnim zdravjem in se je zaradi tega tudi zdravil pri psihiatru. George Piro iz Zveznega preiskovalnega urada FBI je medijem dejal, da je Santiago novembra prišel na urad FBI-ja v Anchoragu in se čudno obnašal. Predan je bil lokalni policiji, ki ga je odpeljala v zdravstveno ustanovo za presojo duševnega zdravja.

Neimenovani uslužbenec je za tiskovno agencijo Associated Press dejal, da je Santiago agentom FBI-ja takrat dejal, da ameriška vlada nadzira njegov um in ga sili v gledanje videoposnetkov t. i. Islamske države, poroča BBC.

Santiago je bil rojen v New Jerseyju, starši pa so ga kot 2-letnega otroka odpeljali v Portoriko, kjer se je kasneje pridružil nacionalni gardi in z njo leta 2010 odšel v Irak, kjer je ostal leto dni.

Nato se je preselil na Aljasko, kjer je bil prav tako član nacionalne garde, vendar so ga odslovili, med drugim zaradi tega, ker je večkrat brez dovoljenja zapustil dolžnost.

Pripotoval z orožjem

Santiago se je v četrtek zvečer v domačem Anchoragu na Aljaski vkrcal na Deltin let do Fort Lauderdala z enim kosom čekirane prtljage, v kateri so bili pištola in naboji zanjo. V ZDA lahko potniki potujejo z orožjem, ki pa ga ne smejo imeti v ročni prtljagi razen, če gre za uradne osebe. Orožje in naboje morajo posebej zapakirati in dati v prostor za prtljago na letalu, kot je to storil Santiago.

Ko se je izkrcal, je s svojo torbo z orožjem odšel v stranišče in napolnil pištolo. Nato je začel streljati na vse strani, pri čemer je izpraznil tri nabojnike. Ko mu je zmanjkalo streliva, je pištolo odvrgel, se ulegel na tla in počakal na policiste, ki so ga brez težav aretirali.

Očividci pravijo, da so se naenkrat zaslišali streli in ljudje so začeli padati. Nekateri so se skušali skriti za kovčki, kar ni pomagalo, večina pa se je v paniki razbežala na vse strani. Letališče so potem za več ur zaprli.

Obama izrazil sožanje

Ameriški predsednik Barack Obama je guvernerju Floride Ricku Scottu v imenu vlade prenesel sožalje za sorodnike pobitih in ranjenih. Obljubil je tudi vso podporo zvezne vlade pri preiskavi. Odzval se je tudi novoizvoljeni predsednik Donald Trump, ki je v povezavi s pokolom potožil nad dogajanjem v ZDA in po svetu. Tokrat se je malce zadržal in ni nemudoma govoril o terorističnem napadu.

