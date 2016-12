Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 23 glasov Ocenite to novico! Za zdaj še neznani napadalec je streljal v muslimanskem centru v Zürichu. Foto: Reuters Sorodne novice Švica: Napadalec streljal na muslimane v verskem središču Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Napadalec na muslimanski center je bil 24-letni Švicar

Policija potrdila, da ni bil povezan z Islamsko državo

20. december 2016 ob 10:57,

zadnji poseg: 20. december 2016 ob 15:00

Zürich - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Švicarska policija je potrdila, da je napadalec na verski muslimanski center v Zürichu v Švici, ki je ranil tri ljudi, potem pa si sodil sam, 24-letni Švicar.

Njegove posmrtne ostanke so našli nekaj ulic stran od napada. Kakšen je bil napadalčev motiv, policija še ugotavlja, vendar pa ni šlo za terorizem. Policija je dodala le, da ni povezan s samooklicano Islamsko državo.

Možno je, da je imel pri napadu vlogo okultizem, sicer pa je moškega ganskega porekla doslej policija obravnavala le zaradi kraje kolesa, so pojasnili.

Napadalec je v ponedeljek zvečer vdrl v molilnico in začel streljati po vernikih. Ranil je tri moške, stare od 30 do 56 let, dva izmed njiju sta huje ranjena. Moški naj bi bil kriv tudi umora moškega na otroškem igrišču v Zürichu konec tedna, je še sporočila policija.

K. Št.