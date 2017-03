Napadalec na pariškem letališču pod vplivom drog in alkohola

Napadalec policiji dobro poznan

20. marec 2017 ob 07:20

Pariz - MMC RTV SLO

Obdukcija trupla Ziyeda Bena Belgacema, ki je v soboto napadel na pariškem letališču Orly, je pokazala, da je bil napadalec pod vplivom mamil in alkohola.

39-letnega francoskega državljana so ubili, potem ko je na drugem največjem letališču v francoskem glavnem mestu napadel trojico vojakov. Ko je vojakinji odvzel orožje, naj bi dejal, da želi "umreti za Alaha". Zatem sta ga vojaka ustrelila.

Preiskovalci so opravili obdukcijo, po kateri so ugotovili, da je bila stopnja alkohola v krvi skoraj dvakrat večja od dovoljene meje za vožnjo avtomobila v Franciji. Poleg tega so v krvi našli tudi sledi kokaina in marihuane.

Napadalec policiji dobro poznan

Preiskovalci so zaslišali očeta, brata in bratranca napadalca. Oče je zagotovil, da sin ni bil terorist. Dejal je, da ni "nikoli molil in da je pil alkohol". Kot poroča BBC, se je Ben Belgacem radikaliziral v zaporu. Napadalec je imel zaradi vrste kaznivih dejanj obsežno policijsko kartoteko. Policiji je bil poznan zaradi oboroženih ropov in povezav z mamili.

Ben Belgacem je najprej v soboto zjutraj streljal in ranil policista med nadzorom prometa. Streljal je tudi v baru, kjer je preživel petkov večer, ko se je v baru tudi srečal z bratrancem. Zatem se je odpravil na letališče Orly, kjer je napadel trojico vojakov, ki je patruljirala. Po prvem incidentu je napadalec vzpostavil stik z očetom in bratom.

Vojaki, ki jih je Ben Belgacem napadel, so del operacije Sentinel, ki je posledica izrednih razmer, ki vladajo v Franciji po napadu na satirično revijo Charlie Hebdo januarja leta 2015 in nizu terorističnih napadov v francoskem glavnem mestu novembra istega leta.

