Napadalec pred mošejo v Londonu obsojen na dosmrtni zapor

Postal je "obseden" z muslimani

2. februar 2018 ob 17:45

London - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Londonu je 48-letnega Darrena Osborna, ki je junija lani s kombijem zapeljal v skupino muslimanov pred mošejo na severu Londona, obsodilo na dosmrtni zapor.

V zaporu bo moral presedeti sicer najmanj 43 let. V napadu 19. junija lani je umrl 51-letni moški, Makram Ali, še devet ljudi pa je bilo ranjenih. Osborna, ki so ga obsodili s terorizmom povezanih umora in poskusa umora, je obtožbe sicer zanikal. Sojenje je trajalo devet dni.

"Šlo je za teroristični napad. Želeli ste ubijati," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ob branju sodbe povedala sodnica Bobbie Cheema-Grubb. Sodnica je dejala, da je Osborne načrtoval "samomorilski napad" in da je pričakoval, da ga bo policija ubila.

Radikaliziran na Twitterju

Po besedah sodnice so Osborna "na spletu hitro radikalizirali ljudje, odločeni, da širijo sovraštvo do muslimanov". "Vaša uporaba Twitterja vas je izpostavila rasistom in protiislamski ideologiji," je obsojencu dejala sodnica.

Osborne je imel sicer zgodovino nasilnih dejanj. Tako se je zaradi 102 prekrškov 33-krat zagovarjal na sodišču. Sodnica je dejala, da pretekle obsodbe kažejo, da ima Osborne "nasilni značaj".

Napad "zaradi sovraštva do muslimanov"

Vodja protiteroristične enote britanskega tožilstva Sue Hemming je poudarila, da so bili preiskovalci že od začetka preiskave jasni, da je šlo za teroristični napad. "Darren Osborne je napad načrtoval in izvedel zaradi sovraštva do muslimanov," je povedala.

Policija je po napadu v kombiju našla pismo, ki ga je napisal Osborne, v katerem muslimane označuje za "posiljevalce" in "divje živali". Zapisal je tudi, da muslimanski moški "lovijo naše otroke". Na sojenju je bilo rečeno, da je postal Osborne "obseden" z muslimani v tednih pred napadom. Izposodil si je kombi in želel 18. junija z njim napasti udeležence pohoda na t. i. dan Jeruzalema v podporo Palestincem. Ker mu to ni uspelo, se je vozil po Londonu in nato napadel v severnem delu malo po polnoči.

Osborne je v napadu v bližini mošeje v Finsbury Parku in še ene manjše molilnice junija lani s kombijem zapeljal v množico muslimanskih vernikov, ki so zapuščali mošejo po večerni molitvi. Ranil je devet ljudi, ubil pa 51-letnika. Napad je bil četrti v treh mesecih v Veliki Britaniji, skupaj je v njih umrlo 35 ljudi, okoli 200 pa jih je bilo poškodovanih.

B. V.