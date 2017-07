Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 33 glasov Ocenite to novico! Policija je objavila fotografijo napadalca, 51-letnega Franza Wrousisa, ki naj bi se izselil iz doma in živel v divjini. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Napadalec z motorno žago je 51-letni Franz Wrousis

Osumljenec je še vedno na begu

24. julij 2017 ob 13:03,

Schaffhausen - MMC RTV SLO/Reuters

V švicarskem mestu Schaffhausen je 51-letni moški izvedel napad z motorno žago, v katerem je bilo pet ljudi ranjenih, med njimi dva težje.

Napad se je zgodil približno ob 10.30 v središču Schaffhausna, mesta s 36.000 prebivalci, ki leži v bližini meje z Nemčijo. Napadalec je vstopil v pisarno zdravstvene zavarovalnice CSS in tam z manjšo motorno žago napadel dva uslužbenca. Oba so prepeljali v bolnišnico. Njuno stanje je stabilno in nista v smrtni nevarnosti.

Poleg omenjene dvojice je ranil še tri ljudi, za katere pa ni znano, ali so bili stranke zavarovalnice ali naključni mimoidoči. Napadalec je pobegnil s prizorišča v manjšem belem kombiju. Policija ga še išče.

Napadalec naj bi živel v divjini

Švicarska policija je sporočila, da ne gre za teroristični napad. Napadalca je identificirala kot 51-letnega Franza Wrousisa. Policija ljudi opozarja, naj se izogibajo stikov z osumljencem, ki je bil zaradi nedovoljenega posedovanja orožja v preteklosti že dvakrat obsojen. Domneva se, da živi v divjini oziroma v gozdu, potem ko se je izselil iz doma v kantonu Grisons. Tožilec Peter Sticher je napadalca opisal kot "agresivnega in nevarnega."

"Očitno gre za napad proti ljudem z zavarovalnice," je dejal policijski načelnik Ravi Landolt in dodal, da motiv napada še ni povsem znan. Policija je po napadu zaprla središče mesta, nad katerim so krožili helikopterji.

