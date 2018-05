Napeto v Armeniji: Več 10.000 ljudi se odzvalo na poziv k državljanski nepokorščini

Armensko prestolnico ohromili novi protesti

2. maj 2018 ob 09:33,

zadnji poseg: 2. maj 2018 ob 13:02

Erevan - MMC RTV SLO, STA

Armensko prestolnico Erevan so ohromili novi množični protesti, h katerim je pozval vodja opozicije Nikol Pašinjan, potem ko ga parlament v torek ni izvolil za premierja.

Kot poročajo tamkajšnji mediji, več 10.000 protestnikov z avtomobili in tovornjaki blokira najpomembnejše ulice in vladne stavbe, podzemna železnica ne vozi, ovire so postavljene tudi pred mejnimi prehodi, protestom so se pridružili tudi učitelji ter dijaki in študenti, sledili naj bi jim tudi zaposleni na letališču.

Turisti, ki so želeli zapustiti Erevan, so morali do letališča peš s prtljago, saj je zaprta tudi cesta do letališča.

Protesti potekajo tudi v drugem največjem armenskem mestu, Gjumriju.

Armenci že več tednov množično protestirajo proti korupciji in nepotizmu v državnem vrhu. Zaradi protestov je po le 11 dneh na premierskem stolčku odstopil 63-letni Serž Sargsjan. Ta je predtem odslužil dva zaporedna predsedniška mandata, Armenci pa mu očitajo, da se oklepa vodilnega položaja.

Poziv k državljanski nepokorščini

Edini kandidat za Sargsjanovega naslednika je bil 42-letni Pašinjan, ki pa v torek ni dobil dovolj glasov za izvolitev. Vladajoča Republikanska stranka trdi, da je njegov politični program premalo pregleden.

Pašinjana je podprlo 45 poslancev, 55 jih je bilo proti. Za izvolitev za predsednika vlade bi moral v parlamentu dobiti podporo 53 poslancev.

Vodja opozicije Pašinjan je zato pozval k državljanski nepokorščini in novim protestom. Obljubil je "politični cunami", če bo republikanska stranka "ljudem ukradla zmago".

"Če vsi sodelujemo v popolni državljanski nepokorščini, bo to popolna zmaga za armensko ljudstvo. Naš boj je nenasilen. To je miroljubna državljanska nepokorščina," je dejal Pašinjan. Pozneje je na družbenih omrežjih protestnike pozval, naj sprostijo pot do letališča, medtem ko so drugi opozicijski politiki protestnike prosili, naj ne ovirajo reševalnih, gasilskih in policijskih vozil na nujnih vožnjah.

Armenski predsednik Armen Sarkisjan je zaradi zadnjih dogajanj pozval na pogajanja še ta teden, da bi rešili politično krizo, iz parlamenta pa so sporočili, da bodo 8. maja še enkrat glasovali o kandidatih za premierja.

K. S.