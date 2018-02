Napetosti v Siriji: Združeni narodi pozivajo k umiritvi razmer, Izrael svari Iran

ZDA izraelsko operacijo podpirajo, Rusija za izogibanje nasilju

11. februar 2018 ob 09:09

Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Po sobotni sestrelitvi izraelskega vojaškega letala, ki je napadalo iranske tarče v Siriji, generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres poziva k takojšnji umiritvi razmer v Siriji, iz Izraela pa medtem sporočajo, da se bodo "branili pred vsakršnim napadom".

Guterres je po sobotnem dogajanju opozoril pred "naraščanjem napetosti v Siriji in nevarnim razlivanjem spopadov prek njenih meja". Poudaril je, da morajo vse sprte stani v Siriji in regiji spoštovati mednarodno pravo, ter jih pozval k prizadevanjem za takojšnjo in brezpogojno umiritev nasilja.

"Iran je brez sramu kršil izraelsko suverenost"

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je odzval z besedami, da ne bodo dovolili iranske vojaške navzočnosti v Siriji: "Izrael si želi miru, toda še naprej se bomo odločno branili pred vsakršnimi napadi in proti poskusom Irana, da bi v Siriji ali kje drugje vzpostavil svojo vojaško navzočnost." "To je tako naša pravica kot naša dolžnost in še naprej bomo ravnali tako, kot je nujno potrebno," je po pisanju BBC-ja dodal Netanjahu in nadaljeval: "Iran je brez sramu kršil izraelsko suverenost."

Uradni Washington je izraelsko operacijo pričakovano podprl. "Preračunljivo stopnjevanje nasilja s strani Irana in njegova ambicija, da bi vsilil svojo prevlado, ogroža vsa ljudstva v regiji, od Jemna do Libanona," je sporočila tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert in pozvala h končanju "zlohotnega" obnašanja Irana.

Oglasil se je tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je Netanjahuja opomnil na nujnost izogibanja "nevarnemu stopnjevanju razmer".

Incident izbruhnil zaradi iranskega letalnika

Sobotni incident je bil najhujši med Izraelom in Iranom po začetku vojne v Siriji leta 2011. Povod zanj je bil domnevno iranski dron, ki je vstopil v izraelski zračni prostor. Čeprav je Iran zanikal, da bi poslal brezpilotni letalnik na izraelsko ozemlje, je Izrael izvedel napad na sisteme sirske zračne obrambe in iranske cilje, ki so del iranske vojaške navzočnosti v Siriji.

Sirska vojska je odgovorila tako, da je sestrelila eno izmed izraelskih letal. Letalo je strmoglavilo na polje v kraju Harduf na severu Izraela, vojakoma pa se je uspelo izvreči iz letala, pri čemer sta se poškodovala, eden je v kritičnem stanju.

T. K. B.