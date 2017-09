Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Močan veter je izruval veliko dreves. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Napovedan je bil le dež" - v neurju v Romuniji umrlo osem ljudi, 67 ranjenih

Ranjeni tudi v Srbiji

18. september 2017 ob 07:48

Temišvar - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo se je nad Romunijo razbesnela silovita nevihta z močnimi sunki vetra, ki je zahtevala osem življenj, več deset ljudi je bilo ranjenih.

Sunki vetra so dosegli hitrost do 100 kilometrov na uro, zato je izruvanih več dreves, mnoge hiše pa so ostale brez streh. Motena je tudi oskrba z vodo in električno energijo.

Nevihta je vzela pet življenj v mestu Temišvar, nato pa se napotila proti severu in na poti prizadela še druga območja. Večina žrtev je bila v času prihoda neurja zunaj - eno izmed njih je zadelo drevo, drugo deska za oglase. Dva otroka sta v bolnišnici v kritičnem stanju. 67 ljudi je tudi ranjenih.

Kot je poudaril župan Temišvara Nicolae Robu, pred tovrstnim neurjem niso bilo posvarjeni, vremenoslovci naj bi napovedovali zgolj padavine. Tudi nacionalna meteorološka agencija je vremensko dogajanje označila za nepričakovano. Vzrok zanj vidijo v večdnevnem zastajanju vročega zraka v ozračju. Temperature so se v nedeljo gibale okoli 30 stopinj Celzija.

O neurju poročajo tudi iz Srbije, kjer je v nedeljo popoldne zaradi podrtih električnih drogov izbruhnilo nekaj požarov. Nevihta je zajela večji del države, v bližini Beograda pogrešajo moškega, ki je bil s čolnom na reki Donavi. Najmanj pet ljudi je bilo ranjenih.