"Naredimo ameriško vojsko spet veliko!" - Trumpov orjaški obrambni proračun

Proračun znaša skoraj 700 milijard dolarjev

12. december 2017 ob 21:15

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je danes v Beli hiši slovesno podpisal zakon o proračunski porabi Pentagona v proračunskem letu 2018, ki je vreden 692 milijard dolarjev.

Ob tem je zagotovil, da s tem dela "ameriško vojsko spet veliko" (aluzija na njegov volilni slogan "Naredimo Ameriko spet veliko") in ji zagotavlja potrebna sredstva za zmage.

Za osnovno porabo Pentagona je v novem proračunu predvidenih 626 milijard dolarjev, za vojne po svetu pa 66 milijard.

Bela hiša sporoča, da je denarja dovolj za zagotavljanje nadaljevanja zmag proti skrajni skupini Islamska država (IS), za uresničitev Trumpove strategije v jugovzhodni Aziji, za protiraketno obrambo pred grožnjo Severne Koreje in vse ostalo, kar je potrebno za odvračanje sovražnikov in pomiritev zaveznikov.

Vojaki bodo dobili 2,4 odstotka višje plače in nekaj več denarja za druge ugodnosti. ZDA tudi povečuje število pripadnikov kopenske vojske za 7500 in marincev za 1000 vojakov. Med njimi bodo tudi transseksualci, ki jim je Trump navzlic kritikam Pentagona hotel prepovedati služenje, vendar pa je zvezna sodnica njegovo namero preprečila, tako, da bodo kljub vsemu lahko služili v vojski.

Želel si je še večje povečanje

V novem proračunu je 26,2 milijarde dolarjev za nove jedrske podmornice, 10,1 milijarde za nakup 90 lovskih letal, 2,2 milijarde za tanke in druge oklepnike, povečujejo se sredstva za vzdrževanje vojaških objektov in druga. Trump si je sicer želel še večje povečanje sredstev.

Zakon o proračunski porabi Pentagona je bil namreč sprejet še na star način, kar pomeni v okviru omejitev rasti porabe, o katerih so se pred leti dogovorili kongresni republikanci s tedanjim demokratskim predsednikom Barackom Obamo.

Trump je podpis zakona izkoristil za poziv kongresu, naj odpravi omejitve rasti porabe Pentagona in s tem konča neskončno zniževanje sredstev za vojsko. Dogovor med republikanci in Barackom Obamo je upočasnil rast obrambnega proračuna, obenem pa tudi vse ostale proračunske porabe v enakem razmerju.

K. S.