Naser Orić (znova) oproščen obtožb za vojne zločine

Orića leta 2008 oprostil tudi ICTY

30. november 2018 ob 15:32

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Prizivni svet sodišča v Bosni in Hercegovini je nekdanjega poveljnika enot vojske BiH Naserja Orića in njegovega soborca Sabahudina Muhića oprostil obtožb za vojne zločine.

Orić in Muhić sta bila obtožena vojnih zločinov nad vojaškimi ujetniki srbske narodnosti na območju Srebrenice in Bratunca med vojno v BiH.

Obtožena umora dveh srbskih vojnih ujetnikov

Šlo je za vnovično sojenje Oriću in Muhiću, potem ko je prizivno sodišče razveljavilo prvostopenjsko sodbo, na podlagi katere sta bila prav tako oproščena obtožb. Bila sta obtožena umora dveh srbskih vojaških ujetnikov.

Orića so prijeli sredi leta 2015 na meji med Francijo in Švico na zahtevo Srbije, ki je nekdanjega bošnjaškega poveljnika sumila vojnih zločinov na območju Srebrnice. Izročitev je zahtevala tudi BiH. Po izročitvi BiH se je Orić branil s prostosti.

Obramba: Šlo je za politični proces

Ponovljeno sojenje je potekalo septembra letos, med njim pa je ključna priča spremenila svoje izjave, navaja portal klix.ba. Kot dodaja, je obramba obtožencev pričakovala oprostitev ter je trdila, da je šlo za politično motivirano sojenje.

Pred današnjo objavo sodbe se je pred poslopjem sodišča zbralo več sto državljanov, ki so izražali podporo Oriću in Muhiću. Družine srbskih žrtev so bile nezadovoljne z odločitvijo sodišča.

Orića je leta 2008 obtožb za vojne zločine v Srebrenici oprostilo tudi Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY).

A. V.