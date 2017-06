Nasilje v Kongu zahtevalo na tisoče življenj

Krajevna milica si prizadeva za izgon vladnih vojakov

20. junij 2017 ob 17:50

Kinšasa - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V spopadih med varnostnimi silami in uporniško milico v osrednjem delu Demokratične republike Kongo je bilo po navedbah diplomatske misije katoliške cerkve od decembra lani ubitih več ko tri tisoč ljudi.

Cerkveni predstavniki so se pri svojem poročilu o nasilju v odročni pokrajini Kasai, ki meji na Angolo, zanašali na svoje vire, ki so povedali, da je vladna vojska uničila deset vasi v času kampanje proti krajevni uporniški milici Kamuina Nsapu. Tudi ta je odgovorna za smrt več sto ljudi, uničene vasi in napade na cerkveno lastnino, s čimer so uporniki želeli z območja pregnati vladne sile.

Spopadi v pokrajini so izbruhnili avgusta lani, ko je vojska ubila krajevnega starešino, ki se je zavzemal za umik vladnih sil, saj bi morale za varnost po njegovem mnenju skrbeti krajevni voditelji.

Nasilje je sovpadlo z odločitvijo predsednika Josepha Kabile, da ostane na oblasti tudi po decembru 2016, ko se mu je iztekel drugi predsedniški mandat. Kasai je sicer utrdba opozicije.

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid al Husein je oblasti v Kinšasi obtožil, da podpirajo novo milico, ki je v zadnjih dveh mesecih pobila in pohabila več sto vaščanov.

"Skrbi me ustanovitev in oboroževanje milice Bana Mura, ki naj bi jo domnevno v boju proti upornikom Kamwina Nsapu podprle oblasti," je dejal Zeid in opozoril na grozotne napade milice na civiliste iz etničnih skupin Luba in Lulua.

Otroci brez okončin

Tiskovni predstavnik ZN je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da ni jasno, ali milico podpirajo lokalne ali državne oblasti.

Zeid je Svetu ZN-a za človekove pravice opisal tudi grozote, ki so jih videli na terenu. Milica naj bi streljala na vaščane, jih zažgala in po njih udarjala z mačetami. "Moja ekipa je videla otroke stare tudi le dve leti brez okončin, saj so jih odsekali. Veliko dojenčkov je imelo rane, ki so jih povzročile mačete in opekline," je dejal Zeid.

Zeid je Svet ZN-a za človekove pravice ponovno pozval k mednarodno preiskavo nasilja v DR Kongu. Že začetek junija je Zeid tamkajšnje oblasti obtožil neresnosti pri preiskavi spirale nasilja v pokrajini Kasai. Svet ZN-a za človekove pravice je pozval k uvedbi mednarodne preiskave zaradi usmrtitev, umorov otrok in njihovega rekrutiranja ter spolnega nasilja v regiji.

G. V.