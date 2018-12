Hrvaška: Bo napad na učitelja obravnavan kot napad na uradno osebo?

Dodaj v Sorodne novice Nekdanji ravnatelj na zatožni klopi, ker je spolnima nadlegovalcema prepovedal vstop v šolo

11. december 2018

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 12:58

Zagreb

Zaradi fizičnega napada na dijaka srednje tehnične šole v Čakovcu je dobil profesor opomin pred odpovedjo zaposlitve. A profesor, ki sta ga učenca izzivala, ima močno podporo javnosti.

Pristojno ministrstvo za šolstvo celo napoveduje nove ukrepe za boj proti nasilju v šolah.



Profesor Franjo Dragičević in dijaka imajo različne zgodbe o tem, kaj se je zgodilo prejšnji teden med poukom. Medtem ko dijaka trdita, da ju je Dragičević večkrat z roko udaril po glavi, pa tudi brcnil v spodnji del telesa, je učitelj povedal, da je dijaka le odrinil, potem ko je pred tem najbolj problematične dijake v tem razredu večkrat skušal umiriti s pogovorom in drugimi pedagoškimi prijemi.

Inšpekcija ministrstva za znanost in izobraževanje še preiskuje okoliščine dogodka. Ravnatelj šole je profesorju, ki v 37 letih dela ni imel podobnih incidentov, izrekel opomin pred odpovedjo službe.

Dijaki v profesorja metali kredo in pljuvali

Na Hrvaškem se strinjajo, da je šlo za neprimeren odziv profesorja na neprimerno vedenje dijakov, ki so ovirali pouk, metali kredo v profesorja in pljuvali na mizo, a kljub temu je javnost razdeljena. Večina je sicer na strani profesorja, saj menijo, da sta ga dijaka maltretirala in da je bil njegov odziv upravičen. Spet drugi vztrajajo, da profesor v nobenem primeru ni smel fizično obračunati z dijakoma.

Na družbenih omrežjih so se po dogodku v Čakovcu pojavile številne objave profesorjev in učiteljev, ki so navajali svoje izkušnje verbalnih napadov, žalitev, groženj in drugega neprimernega vedenja učencev.

Prijava problematičnih učencev

Profesor je sicer ‒ tako kot nekateri drugi njegovi kolegi ‒ težave, ki so jih imeli z dijaki tehnične šole, večkrat prijavil strokovnim službam, ki naj bi tudi ukrepale, kolikor so lahko. Po dogodku so starši enega od dijakov izpisali iz šole, kot so to napovedali, še preden je prišlo do fizičnega obračuna z Dragičevićem, je potrdil ravnatelj šole Dražen Blažeka za hrvaške medije. Dodal je, da je drugi dijak dobil opomin pred izključitvijo iz šole.

Napoved protestnega shoda: Za varnejše šole

Hrvaška ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjak je napovedala čimprejšnje sprejetje akcijskega načrta za preprečevanje nasilja na vseh ravneh v šolah. Kot je dejala, incident v Čakovcu ni samo posledica dogajanja v šolah, temveč je tudi posledica družinskega okolja. Med drugim naj bi z novim dokumentom napad na profesorje in učitelje obravnavali kot napad na uradno osebo, dijaki, ki imajo težave z vedenjem, pa bodo deležni strokovne podpore.

Šolski sindikat Preporod ter združenja profesorjev in učiteljev so za soboto v Zagrebu napovedali protestni shod z geslom Za varnejše šole. Kot so pojasnili, se mnogi učitelji in profesorji med poukom ne počutijo varne. Po podatkih ministrstva za znanost in izobraževanje je bilo lani prijavljenih 163 primerov nasilja v hrvaških šolah, čeprav so izobraževalne ustanove razglasili za mesta ničelne tolerance do nasilja.

