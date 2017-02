Nasilni protesti na univerzi Berkeley zaradi nastopa Mila Yiannopoulosa

Trump zaradi incidenta univerzi grozi z ukinitvijo sredstev

2. februar 2017 ob 18:23

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Na kalifornijski univerzi Berkeley je zaradi napovedanega govora urednika desničarskega portala Breitbart News Mila Yiannopoulosa prišlo do nasilnih protestov. Trump je univerzi po incidentu zagrozil z ukinitvijo zveznih sredstev.

Protesti pred napovedanim nastopom Yiannopoulosa so eskalirali v nasilne izgrede, kjer je morala posredovati policija. Protestniki so v policiste metali petarde, uničevali barikade in razbijali okna. Policisti so pri posredovanju uporabili tudi solzivec.

Protest je sprožil napovedan nastop Mila Yiannopoulosa, urednika portala Breitbart News, tega je v preteklosti vodil tudi aktualni glavni svetovalec ameriškega predsednika Steve Bannon. Yiannopoulos, ki samega sebe označuje kot fundamentalističnega zagovornika svobode govora, je nedavno sprožil kampanjo proti kampusom, ki so ob Trumpovih ukrepih proti migrantom napovedali, da bodo ponudili zatočišče študentom, ki nimajo urejenih dokumentov za bivanje v ZDA.

Yiannopoulos: To ni odgovor na nestrinjanje

Yiannopoulos je po družbenih omrežjih znan kot kritik politične korektnosti in sodobne levice. Po incidentu je na svojem kanalu na spletni strani Youtube dejal, da ni "rasist, seksist ali karkoli drugega, kar je pisalo na plakatih, ki so jih na univerzi obesili - a tudi če bi dejansko bil rasist in seksist, to ne bi bil pravi odgovor na moja stališča". Yiannopoulos je še dodal, da se je na univerzi zgodilo nekaj nezaslišanega in od odziva preostalih univerz na incident je odvisno, kako bo to vplivalo na njihov ugled v očeh javnosti.

Ameriški predsednik Trump je po incidentu univerzi zagrozil z ukinitvijo zveznih sredstev. "Če univerza Berkeley ne dovoli svobode govora in izvaja nasilje nad nedolžnimi ljudmi z drugačnimi pogledi - nič zveznih sredstev?" je zapisal na Twitterju. Predstavniki univerze so medtem sporočili, da niso povabili Yiannopoulosa, ki ga je povabila študentska republikanska skupina, niti ne podpirajo njegovih idej, so pa zavezani svobodi govora.

L. L.