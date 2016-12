Našli tudi drugo črno skrinjico strmoglavljenega tupoljeva 154

Neznan razlog za nesrečo

28. december 2016 ob 11:35

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da so našli še drugo črno skrinjico letala tupoljev 154, ki je strmoglavilo v nedeljo. Vzrok nesreče, v kateri so umrli vsi ljudje na krovu, še ni znan.

Na območju strmoglavljenja letala so v ponedeljek že našli črno skrinjico, in sicer snemalnik podatkov poleta, zdaj pa so našli še posnetke pogovorov v pilotski kabini.

Obrambno ministrstvo je sporočilo, da so iz Črnega morja doslej potegnili 17 trupel in 223 delov telesa. Do zdaj so v Moskvo prepeljali 13 trupel in 168 delov telesa.

Vzrok nesreče še ni znan, vendar so v ponedeljek ruske oblasti sporočile, da je možnost terorističnega napada zelo majhna. Nesreča bi se lahko zgodila zaradi tujka v motorju letala, goriva slabe kakovosti, pilotove napake ali tehnične napake letala.

Letalo na poti v Sirijo

Letalo tipa tupoljev 154 je z radarjev izginilo v nedeljo kmalu po vzletu ob 5.40 po krajevnem času. Bilo je na poti iz mesta Adler južno od Sočija proti oporišču Hmeimim v Latakiji na zahodu Sirije. Na krovu letala je 92 ljudi, od tega osem članov posadke. Vsi so v nesreči umrli.

Med potniki so bili ruski vojaki in tudi 65 članov mednarodno priznanega vojaškega ansambla Aleksandrov, uradnega pevskega zbora ruske vojske, znanega tudi kot zbor Rdeče armade, v Siriji naj bi med ruskimi vojaki praznovali novo leto. Na krovu je bila tudi voditeljica ruske humanitarne organizacije Pravična pomoč Elizaveta Glinka. Na krovu je bilo tudi devet novinarjev.

B. V.