Nato krepi sile v Evropi: ameriški tanki prispeli v Nemčijo

Iz Kolorada v Evropo 4.000 ameriških vojakov

6. januar 2017 ob 18:26,

zadnji poseg: 6. januar 2017 ob 18:39

Varšava - MMC RTV SLO/Reuters

Več sto ameriških tankov, tovornjakov in druge vojaške opreme je z ladjo prispelo v Nemčijo, od koder jih bodo kot del Natove okrepitve proti Rusiji prepeljali v države vzhodne Evrope.

V drugo največje nemško pristanišče Remerhaven sta danes prispeli ladji, naloženi s težko vojaško oborožitvijo (tretja bo prišla v prihodnjih dneh), s katero bodo oborožili okoli 4.000 ameriških vojakov, ki jih je Nato namestil v države, ki mejijo na Rusijo.

Med opremo je tudi 87 tankov abrams M1A1, 20 samovoznih havbic paladin in 136 pehotnih bojnih vozil bradley. Vso opremo bodo uporabljale ameriške enote tretje brigade, ki bodo še ta mesec prvič prišle iz ameriške zvezne države Kolorado. Med opremo je tudi 50 helikopterjev črni jastreb (Black Hawk) in 10 helikopterjev tipa CH-47 chinook, dodatno pa bo prišlo še 1.800 članov letalske posadke ter ločeni letalski bataljon s 400 vojaki in 24 helikopterji apache.

Prerazporeditev vojakov februarja

ZDA in Poljska bodo konec meseca sodelovale v obsežnih vojaških vajah na Poljskem kot del ukrepov, ki so jih sprejele zaveznice ZDA v Evropi po tem, ko je Rusija po referendumski odločitvi prebivalcev Krimskega polotoka le-tega aneksirala. T. i. vojaške vaje Natovih sil za posebej hitro odzivanje so bile prvič na Poljskem izvedene junija lani.

S februarjem se bodo ameriške enote prerazporedile po Poljskem, v Baltske države, Bolgarijo, Romunijo in Nemčijo. "Najboljši način za ohranitev miru in kohezije je pripravljenost," je odgovoril major general Timothy McGuire na novinarsko vprašanje, ali je nova pošiljka oborožitve pravzaprav sporočilo Rusiji.

Države članice Nata vseskozi zatrjujejo, da so namestitve vojaških enot v vzhodnoevropskih državah obrambne narave. V Estonijo, Latvijo in Litvo bodo po tisoč vojakov poslale tudi Nemčija, Kanada in Velika Britanija.

K. Št.