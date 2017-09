Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vsa tri trupla so že potegnili iz kraterja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neapelj: Družina umrla zaradi zdrsa v vulkanski krater

Okoliščine še niso povsem jasne

12. september 2017 ob 21:03

Neapelj - MMC RTV SLO, STA

Starša in enajstletni fant so umrli pri zdrsu ob vulkanskem kraterju Solfatara v italijanskem mestu Pozzuli pri Neaplju na jugu države. Preživel je edino drugi sin para, sedemletnik. Vse okoliščine nesreče še niso pojasnjene.

Nesreča se je zgodila, ko je starejši deček odtaval na območje, ki je za turiste prepovedano in je zaprto z ograjo. Fant je zašeč v živi pesek, 45-letni oče pa mu je skušal pomagati, a se je del kraterja vdal in je padel tri metre globoko.

Na pomoč jima je priskočila 42-letna mama, a je tudi sama obtičala v luknji, vsi trije pa so se zadušili v strupenih plinih. Na dnu luknje je bilo tudi vrelo blato.

Šlo naj bi za družino iz Meola nedaleč od Benetk, ki je na jugu dopustovala ob koncu šolskih počitnic. Gasilci so vsa tri trupla že potegnili iz kraterja.

"Najhujše, kar sem kdaj videl"

"Tu sem že 40 let, pa se taka nesreča ni še nikdar zgodila," je za italijansko agencijo ANSA povedal Armando Guerriero, lastnik lokala nedaleč od vhoda na vulkan, kamor so pripeljali edinega preživelega sina. "Skušali smo ga pomiriti, saj je bil, jasno, zelo šokiran. Kar naprej je spraševal po svoji družini," je povedal za La Repubblico. Za dečka so nato poskrbeli socialni delavci in psiholog, preden ga bodo predali v oskrbo starim staršem.

Delavec v parku Diego Vitagliano pravi, da je bila današnja nesreča najhujša stvar, kar jih je videl v svojem življenju.

Solfatara je speči vulkan, ki je zadnjič izbruhnil v 12. stoletju, danes pa je priljubljena turistična točka.

