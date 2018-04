Neapelj ogorčen nad prihodom ameriške podmornice, s katere so napadli Sirijo

Župan meni, da jedrska plovila ne sodijo v "mesto miru"

17. april 2018 ob 15:58

Neapelj - MMC RTV SLO

V Neaplju so ogorčeni nad obiskom ameriške jedrske podmornice, s katere so prejšnjo soboto Američani izstrelili rakete proti Siriji.

Med najglasnejšimi nasprotniki jedrskega plovila v "mestu miru" je neapeljski župan Luigi de Magistris.

Ta ni skrival jeze, ko je izvedel, da se je USS John Warner, podmornica razreda Virginia na jedrski pogon 20. marca, okoli tri tedne pred napadom na Sirijo, zasidrala v neapeljskem pristanišču.

"Rad bi še enkrat spomnil na resolucijo 609, ki je bila v mojem imenu potrjena 23. septembra 2015 in v kateri smo neapeljsko pristanišče razglasili za brezjedrsko območje," je de Magistris zapisal v pismu, ki ga je objavila La Repubblica, kontraadmiralu Arturu Faraoneju, poveljniku neapeljskih pristaniških oblasti.

Župan pravi, da njegov odlok prepoveduje zasidranje kakršnih koli plovil na jedrski pogon ali bojnih ladij z jedrskim orožjem v "mestu miru". "Neapeljske oblasti spoštujejo osnovne pravice vseh ljudi in so predane razoroževanju ter mednarodnem sodelovanju," je še dodal.

Podmornica na Natovih vajah

A Faraone se z županom ne strinja in mu je odgovoril, da "prihod in/ali prehod tujih plovil v mednarodnih teritorialnih vodah" ne sodi pod domeno županovega urada.

Pentagon je potrdil, da je bila prav podmornica USS John Warner tista, s katere so ZDA prejšnji teden izstrelile več manevrirnih raket tipa Tomahawk na sirske tarče. To je bilo prvič, da so iz kakšne podmornice razreda Virginia izstrelili rakete na sovražnikove cilje, je sporočil ameriški pomorski institut.

Predtem je na začetku marca omenjena podmornica sodelovala v Natovih vajah, ki so potekale ob italijanski obali. Vojaških vaj so se udeležila plovila iz Kanade, Grčije, Italije, Španije, Turčije in ZDA.

V spodnjem posnetku si lahko ogledate napad s Tomahawki s podmornice USS John Warner na sirske cilje.

K. S.