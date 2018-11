Nekdanje katalonsko vodstvo mora povrniti milijone za stroške referenduma

Referendum leta 2014 je potekal mirno, a udeležba je bila nizka

13. november 2018 ob 09:05

Madrid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Sodišče v Madridu je nekdanjemu predsedniku Katalonije Arturu Masu in devetim drugim članom njegove administracije naložilo plačilo 4,9 milijona evrov zaradi organizacije referenduma o neodvisnosti dežele leta 2014.

Masu so marca lani za dve leti prepovedali opravljanje javnih funkcij, ker je spodbujal glasovanje o neodvisnosti Katalonije, čeprav so sodišča referendum označila za nezakonitega. Na podlagi tega referenduma je Masev naslednik na mestu regionalnega voditelja Katalonije, Carles Puigdemont, lani izvedel nov referendum o neodvisnosti.

Državna španska revizija je sporočila, da so bili Mas in še devet drugih članov administracije odgovorni za financiranje referenduma v novembru leta 2014 v skupni višini 4,9 milijona evrov. Sredstva so med drugim porabili za vzpostavitev spletne strani, nakup 7.000 računalnikov za volišča, tiskanje volilnih listkov in oglaševanje. Revizija je vsem desetim naložila, da morajo sredstva nakazati v državno blagajno glede na svoje sposobnosti, a so ob tem navedli Masa, ki je Katalonijo vodil med letoma 2010 in 2016, kot najodgovornejšega za poplačilo.

Puigdemont kritiziral odločitev

Na referendumu pred štirimi leti je okoli 80 odstotkov udeležencev glasovalo za neodvisnost, a se je referenduma udeležilo le okoli 2,3 milijona izmed 6,3 milijona volilnih upravičencev. Puigdemont, ki živi v prostovoljnem izgonu v Belgiji, je odločitev sodišča prek Twitterja obsodil in jo označil za "zlorabo in samovoljno dejanje". Ob tem je trenutnega španskega premierja Pedra Sancheza primerjal z njegovim predhodnikom Marianom Rajoyem.

V Kataloniji je kljub prepovedi španskih sodišč 1. oktobra lani potekal nov referendum o neodvisnosti. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije.

Zaradi potrditve resolucije je španska vlada Kataloniji začasno odvzela avtonomijo ter prevzela naloge in pristojnosti katalonske regionalne vlade, ki jo je odstavila. Po prisegi nove katalonske vlade junija letos je Katalonija znova dobila avtonomijo.

Zaradi vpletenosti v razglasitev neodvisnosti je sicer 18 nekdanjih katalonskih politikov med drugim obtoženih upora in zlorabe javnih sredstev. Grozijo jim večletne zaporne kazni.

