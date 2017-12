Nekateri izpuščeni ujetniki niso želeli na ozemlje proruskih upornikov

Največja izmenjava zapornikov od začetka konflikta

27. december 2017 ob 18:07

Kijev - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ukrajinska vojska in proruski uporniki z vzhoda države bodo izvedli največjo izmenjavo ujetnikov od začetka konflikta leta 2017.

Po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax naj bi ukrajinske sile izpustile 306 upornikov in njihovih podpornikov, medtem ko naj bi uporniki iz samooklicanih republik Doneck in Lugansk izpustili 74 ujetnikov.

A BBC poroča, da naj bi ukrajinska vladna stran nasprotni strani predala 230 ujetnikov, saj nekateri niso hoteli oditi na ozemlje upornikov, pri čemer razlogi za tako odločitev niso znani.

Nekateri izmed njih so že bili izpuščeni, proti posameznikom so bile opuščene tudi obtožbe, a so se odločili, da ostanejo na ozemlju pod nadzorom vlade v Kijevu, je za BBC pojasnil tiskovni predstavnik Rdečega križa Miladin Bogetic.

Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da sta na uporniškem ozemlju na svojo željo ostala dva ujetnika, moški in ženska.

Izmenjava poteka na nadzorni točki v bližini mesta Gorlivka približno 40 kilometrov severovzhodno od Donecka.

Po mnenju poznavalcev izmenjava ne pomeni napredka v smeri rešitve konflikta na vzhodu Ukrajine, saj obe strani še vedno zadržujeta zapornike.

Ruski patriarh sodeloval na pogajanjih

Za izmenjavo zajetih na obeh straneh so se dogovorili na pogajanjih, na katerih sta sodelovala tudi ruski predsednik Vladimir Putin in njegov ukrajinski kolega Petro Porošenko.

Kot je povedala ukrajinska poslanka Irina Gerašenko, ki je sodelovala na mirovnih pogajanjih, je delo vseh pristojnih organov osebno koordiniral Porošenko.

Na pogajanjih je sodeloval tudi ruski pravoslavni patriarh Kiril, ki je v ponedeljek izrazil upanje, da se bo začeti proces nadaljeval in zagotovil pravičen in dolgotrajen mir.

Za sodelovanje na pogajanjih se je patriarhu zahvalil vodja samooklicane Ljudske republike Doneck Aleksander Zaharčenko. "Ljudje, ki so tri leta preživeli v ujetništvu, se bodo lahko s pomočjo Cerkve in oblasti vrnili domov," je dejal.

15 mesecev od zadnje izmenjave

Zadnja izmenjava zapornikov je potekala septembra 2016, ko so uporniki v zameno za štiri njihove člane izpustili dva Kijevu naklonjena zapornika. Izmenjave zajetih so sicer del mirovnih sporazumov iz Minska iz leta 2015.

Konflikt na vzhodu Ukrajine, v pokrajinah Doneck in Lugansk, ki mejita na Rusijo, se je začel aprila 2014 po ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, čemur je sledil izbruh spopadov na vzhodu Ukrajine.

Zahodne sile obtožujejo Rusijo, da pomaga upornikom v boju proti ukrajinskim vladnim silam, kar pa v Moskvi zanikajo.

V konfliktu je doslej po ocenah Združenih narodov umrlo več kot 10.000 ljudi.

G. V.