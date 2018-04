Nekdanja južnokorejska predsednica obsojena na 24 let zapora

Več nekdanjih predsednikov obsojenih ali pod preiskavo

6. april 2018 ob 11:02

Seul - MMC RTV SLO, STA

Nekdanjo južnokorejsko predsednico Park Gun Hje je sodišče obsodilo na 24 let zapora zaradi korupcije. Obsojena je zlorabe položaja, prejemanja podkupnin in izsiljevanja. Ob tem mora plačati še 18 milijard vonov oziroma 13 milijonov evrov.

"Znesek podkupnin, ki jih je prejela ali zahtevala obtožena v sodelovanju s Choi Soon-sil, znaša več kot 23 milijard vonov," je dejal sodnik Kim Se-yoon.

Sojenje je trajalo več kot deset mesecev. 66-letna Park Gun Hje je večji del procesa bojkotirala v znak protesta, ker je bila v priporu. Prisotna ni bila niti na današnjem izreku sodbe, ki ga je prenašala televizija.

Hčerka ubitega diktatorja Park Čung Hija je kot prva ženska v zgodovini Južne Koreje predsedniški položaj prevzela leta 2013. Manj kot štiri leta pozneje je bila po valu množičnih protestov odstavljena s položaja.

Odstavitev je sprožil korupcijski škandal, v katerega sta bili vpleteni nekdanja predsednica in njena zaupnica Choi Soon-sil, ki so jima očitali trgovanje z vplivom in prejemanje podkupnin od velikih družb v zameno za politične usluge.

Park Gun Hje je svoji prijateljici iz otroštva Choi Soon-sil, ki ni imela nobenega uradnega položaja, dovolila vpletanje v državne zadeve, med drugim v imenovanja na visoke položaje in vsebino uradnih govorov.

Choi je hčerka vodje verskega kulta Choi Tae-mina, ki je bil do svoje smrti leta 1994 mentor Park Gun Hje. Sodili so ji na ločenem procesu, februarja pa je bila obsojena na 20 let zapora, ker je izkoristila zveze s predsednico, da je iz velikih južnokorejskih podjetij, kot sta Samsung in Lotte, iztisnila več milijard vonov.

Kritike povezav med politiki in družinskimi konglomerati

Škandal je znova spodbudil javne kritike tesnih in koruptivnih povezav med politiki in vplivnimi družinskimi konglomerati, ki so pomemben del 11. največjega gospodarstva na svetu.

Pred Park Gun Hje sta bila kaznivih obsojena že nekdanja predsednika Chun Doo-whan in Roh Tae-woo v 90. letih prejšnjega stoletja, in sicer zaradi izdaje in korupcije. Tudi predhodnik Park Gun Hje Lee Myung-bak je trenutno v priporu. Tožilstvo ga skupaj s sorodniki preiskuje zaradi korupcije.

B. V.