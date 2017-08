Nekdanja tajska premierka Jingluk Šinavatra pobegnila, domnevno v Dubaj

Jingluk Šinavatra: Sem žrtev politične igre

26. avgust 2017 ob 16:43,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 16:45

Bangkok - MMC RTV SLO, STA

Nekdanja tajska premierka Jingluk Šinavatra je pogrešana od petka, ko ni prišla na sodišče, ki bi ji moralo izreči sodbo zaradi obtožb o korupciji. Bila naj bi v Dubaju.

Zaradi obtožb o korupciji in malomarnosti pri programu državnih subvencij za riž nekdanji 50-letni premierki grozi do deset let zapora. Ker ni prišla na vrhovno sodišče, ki bi izreklo sodbo, je sodišče zanjo izdalo zaporni nalog, izrek sodbe pa preložilo na 27. september.

Francoska tiskovna agencija AFP je iz dobro obveščenega vira vladajoče hunte medtem izvedela, da je nekdanja premierka iz Tajske pobegnila z zasebnim letalom v Singapur in nato v Dubaj, kjer živi njen starejši brat, nekdanji tajski premier Taksin Šinavatra, ki je sicer tudi črnogorski državljan. Leta 2008 je Taksin iz Tajske pobegnil iz istega razloga, in sicer med sojenjem zaradi korupcije. Pozneje je bil v odsotnosti obsojen na dve leti zapora, v državo pa se ni vrnil.

Da je Jingluk Šinavatra pobegnila v Dubaj, je za AFP dejal tudi neimenovani vir njene stranke na Tajskem Pheu Thai.

Kot je dejal neimenovani vir, je Taksin beg svoje sestre že dolgo načrtoval, saj ne bi dovolil, da bi šla v zapor. Vir še meni, da Dubaj v Združenih arabskih emiratih ni končni cilj nekdanje premierke, ki naj bi želela v Veliki Britaniji zaprositi za azil.

Taksin Šinavatra je sicer lastnik več zemljišč in poslopij v Londonu, kjer preživi veliko časa.

Odstavljena z vojaškim udarom

Jingluk Šinavatra je leta 2011 postala prva premierka Tajske, z vojaškim udarom pa je bila odstavljena maja 2014. Kmalu po odstavitvi so jo obtožili korupcije in malomarnosti v okviru vladnega projekta spodbujanja pridelovanja riža, ki naj bi državo zaradi neodgovornega podeljevanja denarja in prevar stal med štiri in 17 milijard dolarjev.

Nekdanja premierka očitke o korupciji in malomarnosti zavrača in vztraja, da je žrtev politične igre.

B. V.