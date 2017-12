Nekdanjemu podpredsedniku katalonske vlade zavrnili plačilo varščine

V Bruslju novo zaslišanje Puigdemonta

4. december 2017 ob 07:35,

zadnji poseg: 4. december 2017 ob 11:01

Barcelona/Madrid/Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nekdanjemu podpredsedniku katalonske vlade Oriolu Junquerasu so zavrnili možnost plačila varščine, zato ostaja v priporu. Enako je sodišče odločilo še za enega ministra in dva voditelja civilnodružbenih gibanj. Šest drugih obtoženih bo po plačilu varščine svobodnih.

Špansko vrhovno sodišče v Madridu je odločilo, da Junqueras in nekdanji katalonski notranji minister Joaquim Forn ostajata v priporu, kjer sta od začetka novembra. Politika sta želela na prostost, da bi lahko sodelovala v kampanji pred volitvami 21. decembra. Vrhovni sodnik Pablo Llarena je enako odločitev sprejel za voditelja vplivnih civilnodružbenih gibanj Katalonski narodni kongres in Omnium Cultural Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta, ki sta v priporu od 16. oktobra.

Vsem očitajo domnevni upor, vstajo in zlorabo javnega denarja zaradi izvedbe referenduma o samostojnosti Katalonije. Če jih bodo spoznali za krive, jim grozi do 30 let zapora.

Za preostalih šest obtožencev, vsi so nekdanji katalonski ministri, je sodnik določil plačilo varščine v višini 100.000 evrov.

Puigdemont bi lahko ostal v Belgiji tudi do sredine januarja

Belgijsko sodišče pa bo nadaljevalo obravnavo izročitve nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta Španiji. Puigdemont se je s štirimi nekdanjimi katalonskimi ministri po potrditvi neodvisnosti v katalonskem parlamentu zatekel v Bruselj. Španija je nato proti njim vložila obtožnice in zanje izdala evropske priporne naloge. Belgijsko pravosodje bo tako ponovno obravnavalo izročitev, tokrat naj bi bil na vrsti nastop obrambe, nakar naj bi sodnik določil datum izreka odločitve.



Gre za postopek na prvi stopnji, na katerega se bosta lahko obe strani še pritožili. Puigdemontov odvetnik je v soboto zatrdil, da bodo Puigdemont in ministri ne glede na odločitev sodišča v Belgiji zagotovo ostali vsaj do katalonskih volitev 21. decembra, verjetno pa vse do sredine januarja, saj jim to omogočajo postopkovna pravila in roki.

Puigdemont je že pred časom napovedal, da bo na volitvah kandidiral in dodal, da se ob morebitni volilni zmagi namerava vrniti v Barcelono in prevzeti položaj vodje regionalne vlade. "Edina pot naprej je tista, ki vodi k neodvisnosti. Vzemimo volitve 21. decembra za drugi krog referenduma o neodvisnosti 1. oktobra in naj demokratična in miroljubna pot znova zmagata," je prek velikega zaslona v Bruslju nagovoril udeležence shoda v Kataloniji.

Volilna tekma na nož

Predvolilna kampanja pred regionalnimi volitvami, ki jih je za 21. decembra razpisal Madrid, se bo začela v torek. Po javnomnenjskih raziskavah se približno polovica glasov obeta strankam, ki podpirajo neodvisnost Katalonije, polovica pa unionistom, piše Telegraph, zato se bodo stranke borile za vsak glas. Časopis El Periodico je v soboto objavil anketo, ki je napovedala, da bo blok za neodvisnost po volitvah imel v katalonskem parlamentu 67 poslancev, blok za ohranitev obstoječega stanja pa 68.

A. P. J.