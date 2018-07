Nekdanji armenski predsednik prijet zaradi suma volilne prevare

Grozi mu do 15 let zapora

28. julij 2018 ob 11:40

Eravan - MMC RTV SLO, STA

Armenske oblasti so zaradi suma prevar na volitvah leta 2008 aretirale nekdanjega predsednika Roberta Kočarjana. Osumljen je prevar v korist tedanjega zaveznika Serža Sarkisjana. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 15 let zapora.

Proruskemu Kočarjanu, armenskemu predsedniku med letoma 1998 in 2008, opozicija očita, da je na volitvah leta 2008 s prevarami omogočil zmago svojega tedanjega zaveznika Sarkisjana. Slednji je kavkaško državo vodil do aprila lani, ko je odstopil po množičnih protestih proti njegovemu režimu.

Sodišče v Erevanu je v petek odločilo, da bo moral biti Kočarjan pred sojenjem v priporu. Če bo sodišče Kočarjana spoznalo za krivega, mu grozi do 15 let zapora.

63-letni Kočarjan očitke opozicije zavrača. Kot pravi, gre za izmišljene in politično motivirane obtožbe. "Šel bom v zapor in boril se bom do konca," je dejal in izrazil prepričanje, da bo na koncu zmagal.

K. T.