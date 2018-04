Nekdanji brazilski predsednik Lula mora danes začeti prestajati 12-letno kazen

Uspešno je vodil boj proti revščini

6. april 2018 ob 10:00

Brasilia - MMC RTV SLO, STA

Brazilski sodnik Sergio Moro je dal nekdanjemu brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi 24 ur časa, da se vda policiji in gre v zapor, kjer bo prestajal 12-letno zaporno kazen zaradi korupcije.

Sodnik je tako odločil, potem ko je brazilsko vrhovno sodišče zavrnilo prošnjo 72-letnega Lule za odlog zaporne kazni zaradi korupcije. A odvetniki Lule niso pričakovali, da bo moral nekdanji predsednik v zapor tako kmalu. Menili so namreč, da bi se to utegnilo zgoditi prihodnji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lula je želel ostati na prostosti, da bi lahko kandidiral na predsedniških volitvah 7. oktobra. Glede na ankete je trenutno med vsemi kandidati v vodstvu. Nekdanji brazilski predsednik trdi, da so obtožbe proti njemu politično motivirane in da so namenjene temu, da bi mu preprečili kandidaturo na volitvah.

Lula je bil brazilski predsednik med letoma 2003 in 2010. Položaj je zapustil na vrhuncu priljubljenosti in s priznanjem mednarodne skupnosti za uspešen boj proti revščini v državi.

Obtožbe na njegov račun zaradi korupcije so povezane z gradbenim podjetjem OAS, ki je za nekdanjega predsednika temeljito prenovilo stanovanje v obmorskem kraju Guaruja. Lula je v zameno podjetju priskrbel naročila pri naftni družbi Petrobas. Lula je v preteklosti sicer zanikal, da je lastnik stanovanja.

B. V.