Nekdanji brazilski predsednik Lula napovedal predajo policiji

Lula bi kazen moral začeti prestajati v petek

7. april 2018 ob 10:55,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 19:17

Sao Bernardo - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji brazilski predsednik Luis Inácio Lula da Silva, obsojen na 12 let zaporne kazni zaradi korupcije, je pred več tisoč privrženci sporočil, da se bo uklonil zapornemu nalogu in vendarle predal policiji.

Lula bi se sicer moral policiji predati že v petek, a naj bi se danes želel v Sao Paulu udeležiti še maše za njegovo lani preminulo ženo. Nato je nagovoril številne privržence, ki so ga prišli podpret pred poslopje sindikata v njegovem rojstnem kraju San Bernardo, kjer se zadržuje.

Lula je zavrnil namige, da želi pobegniti in zaprositi za azil v tujini. "Želim se soočiti z njimi in jim pogledati v oči," je napovedal predajo policji. "Videli boste, da bom ven iz tega prišel večji in močnejši," je še dodal in zatrdil, da bo dokazal svojo nedolžnost.

Oblasti so poudarile, da levičarski politik ni ubežnik, saj vsi vedo, kje je. Lula sicer vztraja, da je njegova obsodba politično motivirana. Po njegovih besedah je njen namen preprečiti njegovo kandidaturo za predsednika na oktobrskih volitvah. Ankete so sicer kazale, da bi imel največ možnosti za zmago.

Njegovi odvetniki so zaman poskušali doseči, da bi 72-letni Lula na prostosti počakal na odločitev o njegovi pritožbi na obsodbo. Zvezni sodnik Sergio Moro je v četrtek tako odločil, da bi se moral Lula pojaviti na sedežu zvezne policije v mestu Curitiba na jugu države v petek do 17. ure po krajevnem času.

Odvetniki si prizadevajo za to, da ne bi šel v zapor

Ena izmed Lulovih odvetnic Valeska Teixeira Zanin Martins je za BBC pojasnila, zakaj si tako prizadevajo za to, da ne bi šel v zapor. "To je arbitrarna in nezakonita odločitev, ki je neustavna in nasprotuje temeljnim človekovim pravicam, je proti njegovemu dostojanstvu. Borili se bomo, dokler bomo seveda imeli sredstva in zakonske možnosti, da ne bo šel v zapor," je dejala.

Lula je bil obsojen na 12 let zapora, a ni gotovo, ali bo sploh moral v zapor. Pritožbeni postopek bi namreč lahko trajal še nekaj mesecev ali celo let. Lula se lahko obrne še na višje in vrhovno sodišče. To je za zdaj odločalo le o tem, ali mora v zapor do končne odločitve o pritožbi, ne pa tudi o osnovnem primeru.

Nobeno izmed teh dveh sodišč pa ne bo spet odločalo, ali je Lula kriv korupcije. Ukvarjali se bosta z vprašanjem, ali so bili zakonski postopki ustrezno spoštovani in ali so bile kršene njegove ustavne pravice. Če bi katero koli od omenjenih sodišč presodilo v Lulovo korist, bi bila njegova obsodba razveljavljena.

B. V., J. R.