Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Obtožencem se je očitalo, da so 12 milijonov evrov porabili za nakup luksuznih torb, bivanje v hotelih s petimi zvezdicami, zabave, alkohol in bencin. Foto: Reuters Rato ni edini generalni direktor, ki se je moral zagovarjati na sodišču. Foto: Reuters Sorodne novice Direktorica IMF-a Christine Lagarde se bo morala zagovarjati na sodišču Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nekdanji generalni direktor IMF-a obsojen na štiri leta in pol zaporne kazni

Tožilstvo mu je očitalo "koruptiven sistem"

23. februar 2017 ob 17:35

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji generalni direktor Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Rodrigo Rato je bil zaradi poneverb v času, ko je vodil banki Caja Madrid in Bankia, na španskem sodišču obsojen na štiri leta in pol zaporne kazni.

Kazniva dejanja je Rato, nekdanji španski gospodarski minister, delal v času, ko sta bili obe banki v velikih finančnih težavah, poroča AFP. Poleg njega se je na zatožni klopi znašlo še 64 drugih visokih predstavnikov in članov upravnih odborov bank Caja Madrid in Bankia.

Obtožnica jih je bremenila, da so neupravičeno porabili 12 milijonov evrov med letoma 2003 in 2012. Denar so porabili za nakup luksuznih torb, bivanje v hotelih s petimi zvezdicami, zabave, alkohol in bencin.

Ohranjanje "koruptivnega sistema"

Kot je navajala obtožnica, je Rato ohranil "koruptiven sistem", ki ga je leta 1999 vzpostavil njegov predhodnik Miguel Blesa, ki je prevzel vodenje banke Caja Madrid leta 2010. Rato je nato ta koruptivni sistem vzpostavil tudi v Bankii, bančni skupini, ki je nastala leta 2011 po združitvi Caja Madrid s šestimi drugimi hranilnicami. Blesa je bil obsojen na šest let zaporne kazni.

Rato je vztrajno zanikal kršenje zakona in zagotavljal, da je bil porabljeni denar del pogodb o zaposlitvi, ki so jih imeli člani upravnih odborov.

B. V.