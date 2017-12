Nekdanji jemenski predsednik Saleh pripravljen na pogovore z Riadom

V Jemnu vlada humanitarna katastrofa

3. december 2017 ob 09:15

Sana - MMC RTV SLO

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki vojaško posreduje v Jemnu, je pozdravila pripravljenost nekdanjega jemenskega predsednika Alija Abdulaha Saleh na pogovore. Saleh v zameno zahteva umik blokade in konec napadov.

"Pozivam brate v sosednjih državah in zavezništvo, naj ustavijo njihovo agresijo, umaknejo blokado, odprejo letališča in dopustijo dobavo pomoči v obliki hrane ter rešitev ranjenih, mi pa bomo v duhu sosedskosti obrnili novo stran," je dejal Saleh.

Koalicija je v izjavi sporočila, da bo ta odločitev "osvobodila Jemen izpod milic, zvestih Iranu". Tudi mednarodno priznani predsednik Jemna Abdrabu Mansur Hadi, proti kateremu se Saleh (donedavno skupaj s hutijevskimi uporniki) bori od leta 2014, je pozdravil Salehovo izjavo. Kot je dejal, je pripravljen sodelovati s Salehom v boju proti upornikom.

Razkol med Salehom in uporniki

Hutijevski uporniki, večletni zavezniki Saleha v boju proti Hadiju in savdski koaliciji, so zdaj Saleha po poročanju BBC-ja obtožili udara na njihovo zavezništvo in partnerstvo. Salehova odločitev je po mnenju upornikov "razkrila zavajanje tistih, ki trdijo, da se upirajo agresiji".

V glavnem mestu Sana potekajo spopadi med uporniki in Salehovimi silami. V zadnjih dneh naj bi bilo v bojih med tema stranema ubitih več deset ljudi. Hutijevski uporniki, ki jih podpira Iran, so bili Salehovi zavezniki v boju proti mednarodno priznanemu predsedniku Abdrabuju Mansurju Hadiju od leta 2014.

Od marca 2015, ko se je v vojno v Jemnu vpletla koalicija pod vodstvom Savdske Arabije in začela izvajati zračne pa tudi kopenske napade na položaje upornikov, je bilo po podatkih ZN-a ubitih več kot 8.670 ljudi, okoli 50.000 pa jih je bilo ranjenih. Zaradi spopadov in blokade države, ki jo izvaja savdska koalicija, v Jemnu več kot 20 milijonov ljudi potrebuje huimanitarno pomoč. Zaradi razmer v državi je ob tem izbruhnila še kolera, ki naj bi od aprila ubila okoli 2.200 ljudi.

B. V.