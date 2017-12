Nekdanji predsednik uprave Lafarga pod uradno preiskavo zaradi Sirije

Lafarge v Siriji plačeval oboroženim skupinam

9. december 2017 ob 11:08

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Pariški tožilec je zoper nekdanjega predsednika uprave francoske korporacije Lafarge Bruna Lafonta in njegovega nekdanjega namestnika uvedel uradno preiskavo zaradi dejavnosti Lafarga v Siriji.

Uvedba preiskave pomeni, da tožilstvo meni, da ima "resne ali konsistentne dokaze", ki bi lahko pripeljali do pregona, so dejali odvetniki Lafonta in nekdanjega namestnika, ki so dodali, da gre za korak do morebitnega sojenja, čeprav se lahko preiskava tudi prekine.

V četrtek je bila preiskava uvedena tudi zoper Lafontovega naslednika Erica Olsna, nekdanjega predsednika uprave francosko-švicarske skupine LafargeHolcim, največjega proizvajalca cementa na svetu, ki je nastala po Holcimovem prevzemu Lafarga leta 2015.

Olsen je odstopil aprila, potem ko je podjetje priznalo, da je v Siriji plačevalo oboroženim skupinam, da lahko njihova tamkajšnja tovarna še naprej obratuje. Olsnov odvetnik je napovedal pritožbo zoper uvedbo preiskave.

Junija so francoski tožilci sprožili preiskavo dejavnosti LafargHolcima, ki bi lahko predstavljale "financiranje terorističnih dejavnosti".

Direktor LafargeHolcima Beat Hass je za Le Figaro ta mesec dejal, da je podjetje v Siriji naredilo nesprejemljive napake in da sodeluje s francoskimi preiskovalci.

LafargeHolcim zaposluje okoli 90.000 ljudi v okoli 80 državah.

B. V.