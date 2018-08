Nekdanji Trumpov odvetnik Cohen kriv nezakonitega financiranja kampanje

Trump komentiral le sojenje Manafortu

22. avgust 2018 ob 08:13

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nekdanji osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michael Cohen je v torek priznal krivdo glede kršenja zakonodaje na področju financiranja volilne kampanje in drugih obtožb. Medtem je sodišče za krivega spoznalo tudi Paula Manaforta, nekdanjega šefa Trumpove kampanje.

51-letni Cohen je na zveznem sodišču v Manhattnu priznal, da je namenoma zakrivil nezakonito korporativno donacijo kampanji in preveliko donacijo kampanji, poroča Reuters.

Kot je dejal, je plačila organiziral "predvsem z namenom vplivanja na volitve", in to po navodilih kandidata za politični položaj na zvezni ravni, pri čemer kandidata ni izrecno imenoval, šlo pa naj bi za Trumpa. Izrecno ni pojasnil plačil, a najverjetneje gre za plačila pornografski igralki Stormy Daniels in playboyevi zajčici Karen McDougal, ki sta prejeli 130.000 oziroma 150.000 dolarjev v zameno za njuno tišino. Obe trdita, da sta imele razmerje s Trumpom.

Ob tem je Cohen v okviru dogovora s tožilci priznal krivdo tudi v primeru petih obtožb davčne utaje in ene obtožbe podajanja lažnivih izjav finančni instituciji.

Trump ni odgovarjal na vprašanja o Cohenu, ko je v torek zvečer prišel na shod svojih podpornikov v Zahodni Virginiji. Tudi Bela hiša ni želela komentirati dogajanja.

Cohenu je po obtožnici grozilo 65 let v zaporu, po dogovoru s tožilci pa se mu obeta precej nižja kazen do petih let in treh mesecev v zaporu. Kazen mu bo dosojena 12. decembra, po plačilu varščine v višini pol milijona dolarjev pa je bil izpuščen na prostost.

Dogovor s tožilstvom ne pomeni nujno, da Cohen sodeluje v preiskavi zoper predsednika. Lahko pomeni tudi zgolj to, da se je s priznanjem krivde želel izogniti dolgemu sojenju.

Zvezni preiskovalci v New Yorku so začeli Cohena preiskovati na pobudo posebnega preiskovalca Roberta Muellerja, ki preiskuje domnevno rusko vpletanje v ameriške predsedniške volitve in dogovarjanje s Trumpovo kampanjo.

Kriv tudi Manafort

Medtem je Trump doživel še en sodni udarec. Sodišče v Alexandrii je namreč v torek za krivega spoznalo nekdanjega šef njegove kampanje Paula Manaforta zaradi davčnih utaj in bančnih poneverb.

Porota ga je po štirih dneh odločanja spoznala za krivega v osmih točkah obtožnice, medtem ko glede desetih točk porotniki niso mogli sprejeti odločitve, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V petih točkah je bil spoznan za krivega izogibanja plačila davkov, v eni točki, ker ni prijavil bančnih računov v tujini, v dveh točkah pa zaradi bančnih poneverb pri pridobivanju posojil. 69-letni Manafort je denar na račune v tujini dobival od nekdanjega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča. Ko je bil ta odstavljen in so se nakazila ustavila, pa je s prevarami prihajal do velikih posojil v ZDA.

Grozi mu večdesetletna zaporna kazen. Manafortov odvetnik Kevin Downing je že izrazil razočaranje zaradi izida sojenja, ki pa ga je vseeno označil za pošteno. Na vprašanja novinarjev, ali se namerava pritožiti, ni odgovoril. Na tožilstvu pa se še odločajo, ali bodo poskušali z vnovičnim sojenjem glede desetih točk obtožnice, v katerih porota ni bila sklepčna. Gre za dodatne obtožbe glede prijave bančnih računov v tujini in bančnih poneverb.

Trump sojenje označil za sramoto

Na Manafortovo obsodbo se je Trump že odzval: dejal je, da je "zelo žalosten" zaradi obsodbe. Manaforta je označil za "dobrega človeka". Obenem je poudaril, da zadeva ni povezana z obtožbami o zarotništvu z Rusijo glede vpletanja v predsedniške volitve, sojenje v Alexandrii pa je označil za sramoto.

BBC poroča, da so Manafortovi zločini starejši od njegovega sodelovanja s Trumpom, zaradi česar se Trump o njih brez težav izreče, v primeru Cohena in njegovega priznanja krivde pa je zadeva "bolj toksična". Tudi zato Trump tega sojenja ni komentiral.

B. V.