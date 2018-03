Nekdanji Trumpov sodelavec zavrača sodelovanje v ruski preiskavi

Sam Nunberg predsednika označil za bedaka

6. marec 2018 ob 09:16

Washington - MMC RTV SLO, STA

Sam Nunberg, nekdanji prijatelj in sodelavec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je zavrnil sodelovanje s preiskovalci ruske afere, Trumpa pa med drugim označil za bedaka, ki "lahko, da je storil nekaj nezakonitega".

Nunberga so pretekli teden sodelavci posebnega tožilca Roberta Muellerja več kot pet ur zasliševali o ruskem vpletanju v predsedniške volitve 2016 in sodelovanju Trumpove kampanje z Rusi.

Zatem je dobil poziv Muellerjeve velike porote, naj do petka prinese vso dokumentacijo o komunikaciji z desetimi osebami, vključno s Trumpom, od leta 2015, a je zatrdil, da tega ne bo storil in da bo poziv strgal, in to v živo pred TV-kamerami. Če ne bo upošteval poziva velike porote, ga sicer najverjetneje čaka zaporna kazen.

Kot je pojasnil, se je tako odločil med drugim zato, ker naj bi Muellerjevi ljudje hoteli od njega slišati, da je bil njegov prijatelj Roger Stone v navezi z ustanoviteljem Wikileaksa.

Stone je v času kampanje napovedal, da bo Wikileaks v kratkem objavil obremenilne podatke o kampanji Hillary Clinton, kar se je potem tudi zgodilo. Doslej ni pojasnil, kako je prišel do podatkov pred objavo. Ameriški obveščevalci pravijo, da so informacije z demokratskih računalnikov ukradli Rusi in jih predali Wikileaksu.

Odpuščen zaradi rasističnih izpadov

Nunberga so že leta 2015 odpustili iz Trumpove kampanje zaradi rasističnih izpadov po medomrežju. Trump ga je julija 2016 tožil za deset milijonov dolarjev, ker je prekršil pogodbo o zaupnosti, a je avgusta odstopil od tožbe, ko je Nunberg zagrozil, da bo povedal še več.

V ponedeljkovih nastopih na CNN-u in NBC-ju je Nunberg menil, da je Trump "mandžurski kandidat", torej nekdo, ki so ga Američanom nastavili Rusi. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je povedala, da Nunberg ni delal v Beli hiši, zato ne bo govorila o njegovem pomanjkanju znanja. Ponovila je, da Trump ni sodeloval z Rusi.

Obtožnice proti 13 Rusom

Nunberg je Washington Postu posredoval celoten poziv velike porote. Nekdanjega Trumpovega svetovalca za zunanjo politiko Carterja Pagea, čigar zveze z Rusi so sprožile preiskave FBI-ja že leta 2016, je označil za "čudnega tipa", ki da je zanesljivo sodeloval z Rusi in ne bi smel biti v Trumpovi kampanji. Page je Nunbergove besede označil za smešne.

Mueller je doslej vložil obtožnice proti 13 Rusom zaradi spletne kampanje v korist Trumpa oziroma spodkopavanja ameriške demokracije ter proti nekaj Američanom zaradi nepovezanih kaznivih dejanj.

Nunberg je zdaj potrdil medijska ugibanja, da se preiskava v naslednji fazi osredotoča na krajo informacij z demokratskih računalnikov in objave na Wikileaksu ter to, kdo iz Trumpove kampanje je pri tem sodeloval z Rusi. Potem naj bi preiskavo oviral predsednik ZDA, med drugim zato, ker je zaradi preiskave ruske afere odpustil nekdanjega šefa FBI-ja Jamesa Comeyja, kar je sam javno priznal.

K. S.