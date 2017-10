Nekdanji Trumpov svetovalec priznal laganje o povezavah z Rusi

Prve obtožnice o domnevnem ruskem vpletanju v volitve

31. oktober 2017 ob 09:44

Washington - MMC RTV SLO, STA

Eden od prvih zunanjepolitičnih svetovalcev Trumpove predvolilne kampanje George Papadopoulos je priznal, da je na zaslišanju pri FBI-ju lagal glede stikov z ruskim profesorjem, ki je povezan s Kremljem.

Papadopoulosa so prijeli 27. julija, v začetku oktobra pa je priznal, da je zveznemu preiskovalnemu uradu lagal glede datumov srečanj z ruskim profesorjem.

Ko ga je FBI zaslišal januarja letos, je namreč dejal, da se je s profesorjem sestal še preden je začel delati kot svetovalec pri predsedniški kampanji Donalda Trumpa. Ob priznanju laganja je dejal, da se je v resnici to zgodilo nekaj dni po tem, ko je prevzel svoj novi položaj.

Za Trumpovo kampanjo je začel delati marca lani in se med delom srečal s profesorjem glede informacij, ki naj bi domnevno škodile demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton. Poznanstvo s profesorjem in neimenovano Rusinjo, domnevno nečakinjo ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj bi izkoristil za organiziranje srečanja med predstavniki kampanje in ruske vlade.

Sodelavci Trumpa pred FBI

Preiskave o domnevnem ruskem vpletanju v lanske predsedniške volitve vodi posebni tožilec Robert Mueller. Nekdanji vodja volilnega štaba predsednika ZDA Donalda Trumpa Paul Manafort in njegov poslovni kolega Rick Gates sta že zanikala krivdo glede pranja denarja in zarote proti ZDA.

Manafort je vodil predvolilno kampanjo Trumpa od junija do avgusta lani, ko je odstopil po razkritju sodelovanja s proruskimi politiki v Ukrajini. Manafort in Gates sta se v ponedeljek predala FBI-ju.

V odzivu na najnovejša razkritja je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders dejala, da obtožbe proti nekdanjim sodelavcem volilne kampanje niso povezane niti s predsednikom niti z njegovo kampanjo.

Glede Papadopoulosa je dejala, da je bil le prostovoljec. Njegov stik z Rusi pa ni bil povezan z uradnim delom za kampanjo.

A na fotografiji, ki jo je Trump objavil 1. aprila 2016 in ob njej pripisal, da gre za srečanje svetovalcev za nacionalno varnost, je videti, da je bil Papadopoulos v ožjem krogu sodelavcev predsednika.

Kot je zapisalo sodišče, se je ruski profesor s Papadopoulosom srečal le zaradi njegovega položaja v Trumpovi kampanji.

G. V.