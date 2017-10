Nekdanji vodja Trumpovega volilnega štaba obtožen zarote proti ZDA

Trump besni zaradi "lova na čarovnice" ob prvih obtožnicah za afero z Rusijo

30. oktober 2017 ob 07:38,

zadnji poseg: 30. oktober 2017 ob 15:08

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Po prvi obtožnici v preiskavi o ruskem vpletanju v ameriške predsedniške volitve se je FBI-ju predal nekdanji vodja Trumpovega volilnega štaba Paul Manafort.

Manafort je vodil predvolilno kampanjo Donalda Trumpa od junija do avgusta lani, ko je odstopil po razkritju sodelovanja s proruskimi politiki v Ukrajini.

To je prva obtožnica v preiskavi posebnega tožilca Roberta Muellerja o ruskem vpletanju v lanske predsedniške volitve.

Mueller je pojasnil, da sta Manafort in njegov poslovni kolega Rick Gates obtožena zarote proti ZDA, pranja denarja, lobiranja v tujini in lažnih izjav. Obtožnica proti njima obsega skupno 12 točk.

Obtožena sta domnevno skrila več milijonov dolarjev, ki sta jih zaslužila z delom za nekdanjega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča in njegovo prorusko stranko.

Obtožnica je vezana na dogodke med letoma 2006 in 2017. Torej tudi čas, ko je Manafort vodil Trumpov štab. Manaforta je v prostore FBI-ja pospremil njegov odvetnik, njegovo predajo pa je potrdil tudi šem zveznega preiskovalnega urada.

Gates je že vrsto let Manafortov varovanec in mlajši partner, njegovo ime pa se je pojavilo na dokumentih povezanih s podjetji, ki jih je Manafort vzpostavil na Cipru, da bi preko njih dobil plačila politikov in poslovnežev iz Vzhodne Evrope, kažejo dokumenti, ki jih je pridobil New York Times.

Manaforta so že preiskovali zaradi kršenja davčnega zakona, pranja denarja in ali je primerno razkril svoje lobiranje v tujini.

Slabo leto po predsedniških volitvah v ZDA so danes sicer pričakovali prve aretacije v preiskavi ruskega vpletanja v te volitve. Ameriški mediji, med njimi televiziji CNN in NBC, so namreč ob sklicevanju na neimenovane vire iz preiskave konec tedna poročali, da je velika zvezna porota v petek potrdila prve obtožnice v omenjeni preiskavi.

Dvomov ni več

Ameriške obveščevalne agencije so že januarja zaključile, da ni nobenega dvoma, da se je Rusija vmešavala v volitve z namenom pomagati sedanjemu predsedniku Trumpu premagati demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton, med drugim s hekerskimi napadi, objavami elektronske pošte in diskreditiranjem kampanje Clintonove na spletnih družbenih omrežjih.

Vprašanje, ki ga preiskuje Mueller, pa je, ali so Ruse pri tem podpirali sodelavci Trumpove kampanje. Trump sicer to odločno zavrača in vztraja, da je preiskava lov na čarovnice. Tudi v Kremlju očitke na svoj račun zanikajo.

Pod drobnogledom Trumpovi posli

Sčasoma se je preiskava razširila in vzela pod drobnogled tudi sporne posle Trumpovih sodelavcev, ki niso neposredno povezani z volitvami. Pri tem sta se med drugim omenjali imeni nekdanjega vodje Trumpovega volilnega štaba Paula Manaforta in njegovega nekdanjega svetovalca za varnost Michaela Flynna. Več pravnih strokovnjakov domneva, da bi se lahko prve obtožnice nanašale prav na te "postranske" vidike preiskave.

Medijska poročila so v ZDA poskrbela za val ugibanj in napeto pričakovanje, kaj se bo zgodilo, na kar se je pričakovano odzval tudi Trump. V nedeljo je objavil niz ogorčenih tvitov, v katerih je znova zavrnil vse očitke o sodelovanju z Rusijo in celotno afero označil kot izmišljotino demokratov in političen "lov na čarovnice". Trenutno dogajanje je po njegovem mnenju namenjeno predvsem temu, da se prepreči "zgodovinska" davčna reforma, ki jo načrtujejo republikanci.

Obenem je po načelu "napad je najboljša obramba" znova ostro napadel demokrate. Spomnil je na sporno elektronsko pošto Clintonove, njenemu volilnemu štabu očital financiranje "lažnega" dosjeja o njegovi preteklosti in kritiziral sporen dogovor ZDA z Rusijo o uranu, ki je bil sklenjen v času administracije Baracka Obame.

"Na strani demokratov/Clintonove je toliko KRIVDE in zdaj prihajajo dejstva na dan. NAREDITE NEKAJ!" se je glasil eden izmed Trumpovih tvitov. Predsednik je tudi zatrdil, da so republikanci "enotni in jezni" kot še nikoli doslej.

Never seen such Republican ANGER & UNITY as I have concerning the lack of investigation on Clinton made Fake Dossier (now $12,000,000?),.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017

All of this "Russia" talk right when the Republicans are making their big push for historic Tax Cuts & Reform. Is this coincidental? NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017

K. S.