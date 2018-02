Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nemške oblasti si prizadevajo, da bi čim več ljudi uporabljajo javni prevoz. Foto: EPA Dodaj v

Nemci bi za boljši zrak uvedli brezplačen javni prevoz

Najprej ukrep v Bonnu, Essnu, Herrenbergu, Reutlingenu in Mannheimu

15. februar 2018 ob 14:12

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemška vlada razmišlja, da bi v petih mestih, ki imajo največ težav z onesnaženostjo, med ukrepi za izboljšanje razmer uvedle tudi brezplačen javni prevoz.

Ukrepe, poleg brezplačnega javnega prevoza bi med drugim uvedli tudi dodatne ugodnosti za električne avtomobile, bi sprva uvedli v Bonnu, Essnu, Herrenbergu, Reutlingenu in Mannheimu, potem pa še v drugih onesnaženih mestih.

To so v pismu, ki so ga poslali evropskemu komisarju za okolje Karmenu Velli, zapisali nemška ministrica za okolje Barbara Hendricks, minister za kmetijstvo Christian Schmidt in vodja kanclerkinega kabineta Peter Altmaier. Nemčija se je znašla pod velikim pritiskom, ko je Evropska komisija januarja napovedala ostrejšo politiko glede kakovosti zraka in zagrozila s kaznimi za države članice, ki kršijo evropska pravila glede onesnaževalcev, kot je dušikov monoksid.

Avtorji pisma so dejali, da so predlogi usklajeni z nemškimi zveznimi državami in občinami, toda Helmut Dedy, vodja zveze nemških mest, je dejal, da je nad predlogom presenečen. Kot je dejal, so bili na mizi predlogi o znižanju cen javnega prevoza v nekaterih mestih, hkrati pa dodal, da bo morala zvezna vlada financirati javni prevoz, če bo želela, da je brezplačen.

Večina javnega prevoza je v občinski lasti.

