Nemčija bo začela vračati prosilce za azil v Grčijo

Dublinska uredba bo spet začela veljati

12. januar 2017 ob 16:25

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemčija bo sredi marca začela vračati prosilce za azil v Grčijo, s čimer bo konec petletne ustavitve tovrstnih vračanj, ki je bila v veljavi zaradi slabih razmer v tej članici na južni meji EU.

V skladu z dublinsko uredbo morajo namreč prišleki za azil zaprositi v tisti članici EU, v kateri so prvič stopili na ozemlje povezave. To sta najpogosteje Grčija in Italija. A izvajanje te uredbe so leta 2011, ko gre za Grčijo, začasno ustavili. Od leta 2015 pa je prek Grčije in Italije na ozemlje EU vstopilo več kot milijon migrantov na begu pred vojnami in revščino na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Tiskovni predstavnik nemškega notranjega ministrstva Tobias Plate je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da bo Nemčija čez dva meseca znova izvajala dublinsko uredbo in tako začela vračati nove prosilce za azil v prvo državo, v kateri so vstopili v EU.

"Nemčija je v skladu s priporočilom Evropske komisije prepričana, da bodo takšni transferji mogoči od 15. marca dalje," je dodal Plate. Bruselj je 8. decembra lani priporočil, da začnejo članice z marcem vračati prosilce za azil v Grčijo.

Grki nezadovoljni z odločitvijo Berlina

V Atenah so odločitev komisije kritizirali, tamkajšnji minister za migracije Janis Muzalas pa je dejal, da trenutni pravni okvir ne ustreza "zgodovinskim migracijskim tokovom in bremenu članic, v katerih migranti prvič stopijo v EU".

Po 890.000 prošnjah za azil leta 2015 je lani Nemčija sprejela le 280.000 prosilcev za azil, kar je predvsem posledica zaprtja t. i. balkanske migrantske poti in krhkega dogovora med EU in Turčijo o upravljanju migracijskih tokov.

A. V.