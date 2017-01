Nemčija in Francija za ohranitev sankcij proti Rusiji

Krepitev odnosov med Francijo in Nemčijo

28. januar 2017 ob 14:50

Pariz - MMC RTV SLO

Nemški in francoski zunanji minister Sigmar Gabriel in Jean-Marc Ayrault sta se na prvem srečanju v Parizu zavzela za ohranitev sankcij proti Rusiji.

Gabriel, ki je kot nemški zunanji minister prisegel v petek, je dejal, da imata Nemčija in Francija glede sankcij proti Rusiji jasno stališče. "Nujno je, da obe strani napredujeta v uresničevanju sporazuma iz Minska," je dejal. Šele po napredku v uresničevanju tega sporazuma o premirju v Ukrajini iz leta 2015 bodo po Gabrielovih besedah razmišljali o omilitvi sankcij, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nemški minister, ki je na položaju nasledil Franka-Walterja Steinmeierja, je še dejal, da se bo zavzemal za krepitev odnosov med Francijo in Nemčijo, ki ju vidi kot gonilni sili v EU-ju. Ayrault je bil podobnega mnenja. "Ko Nemčija in Francija hodita in mislita v isto smer, potem hodi naprej cela Evropa," je dejal.

Med nemškimi in francoskimi predstavniki je prišlo ta teden do niza srečanj. Nemškega predsednika Joachima Gaucka je v sredo v Parizu sprejel francoski predsednik Francois Hollande. Zdaj že nekdanji nemški zunanji minister Steinmeier pa se je v Parizu ustavil v četrtek, kar je bil tudi njegov zadnji obisk v tujini. Gabriel je po prevzemu funkcije nato Pariz izbral za svoj prvi obisk v tujini. V petek pa je Hollande gostoval pri nemški kanclerki Angeli Merkel v Berlinu.

B. V.