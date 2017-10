Nemčija: Na Spodnjem Saškem zmaga socialdemokratov

Neuspeh za kanclerko Angelo Merkel

15. oktober 2017 ob 21:41

Hannover - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na predčasnih volitvah na Spodnjem Saškem so največ sedežev v deželnem parlamentu prejeli socialdemokrati (SPD) Martina Schulza in prehiteli krščanske demokrate Angele Merkel, ki se pripravlja na sestavo vladne koalicije.

Glede na vzporedne izide javnih televizij ARD in ZDF so socialdemokrati prejeli okoli 37,3 odstotka glasov. Krščanski demokrati (CDU) so s 33,4 odstotka glasov zasedli drugo mesto, kar je zanje najslabši izid v tej zvezni deželi po letu 1959.

Čeprav so na volitvah leta 2013 krščanski demokrati prejeli več glasov od socialdemokratov, so slednji ustvarili koalicijo z Zelenimi, v kateri so imeli en glas večine. Zaradi avgustovskega prestopa ene izmed poslank, ki je od Zelenih prestopila k CDU-ju, so na Spodnjem Saškem razpisali predčasne volitve.

Ministrski predsednik Stephan Weil (SPD) je volilni izid svoje stranke označil za briljanten uspeh. Dodal je, da bo SPD prvič po 19 letih postal največja sila v deželnem parlamentu Spodnje Saške. Za tvorjenje vladne koalicije se bo pogovarjal z vsemi strankami, razen AfD-ja, je dejal.

Padec Zelenih in liberalcev

Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) je prejela 6,2 odstotka glasov in bo tako prisotna v 14 od 16 nemških zveznih dežel. Največji poraženci volitev bodo očitno Zeleni, ki so prejeli 8,9 odstotka glasov, kar je slabih pet odstotnih točk manj kot leta 2013. Liberalci, tradicionalni zavezniki CDU-ja, so prejeli 7,4 odstotka, kar je prav tako slabše od pričakovanj. Leta 2013 so prejeli 9,9 odstotka glasov. Za vstop v deželni parlament je bilo sicer potrebnih pet odstotkov podpore.

Spodnja Saška leži na severozahodu države ob meji z Nizozemsko, po dohodku na prebivalca je malce pod nemškim povprečjem. V deželi biva okoli šest milijonov volilnih upravičencev. Za vstop v deželni parlament je bilo sicer potrebnih pet odstotkov podpore. Daleč največje podjetje v tej sicer kmetijsko usmerjeni deželi je avtomobilski gigant Volkswagen, v katerem ima dežela 20-odstotni delež.

Merklova pred pisano koalicijo

Vodja liberalcev (FDP) Wolfgang Kubicki je Merklovo opozoril, da bo njen današnji izid še otežil sestavljanje nemške vladne koalicije. Vladajoča unija (CDU/CSU) ima sicer tri tedne po nemških splošnih parlamentarnih volitvah glede na izide zadnje javnomnenjske raziskave inštituta Emnid, ki jo je objavil nemški časopis Bild am Sonntag, najnižjo podporo v zadnjih šestih letih.

Zaradi SPD-jevega vztrajanja pri opoziciji Merklovi očitno res ne preostane drugega kot "Jamajka", koalicija črne CDU/CSU, rumene FDP in zelenih Zelenih, ki skupaj tvorijo barve zastave te dežele. Ime nakazuje tudi na eksotičnost takšne koalicije, saj med strankami obstaja veliko nestrinjanj na področjih priseljevanja, reformah Evropske unije, davčne zakonodaje in zaščite okolja.

J. R.