Nemčija bo do leta 2060 potrebovala tri milijone medicinskih sester

Pomanjkanje domače delovne sile odpira vrata tuji

1. avgust 2018 ob 17:26,

zadnji poseg: 1. avgust 2018 ob 17:50

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška vlada je napovedala odprtje 13.000 novih delovnih mest za medicinske sestre v bolnišnicah in domovih za starejše, a v državi še vedno močno primanjkuje kvalificirane delovne sile.

V tej panogi je zdaj zaposlenih milijon ljudi, po predvidevanjih pa bodo v Nemčiji do leta 2060 potrebovali tri milijone medicinskih sester.

Kot piše portal Deutsche Welle, je konec leta 2015 zdravstveno oskrbo potrebovalo 2,9 milijona ljudi, do leta 2030 pa naj bi ta številka zaradi naraščanja starejšega prebivalstva narasla na 4,1 milijona.

Zdravstvenega osebja tako kot v Sloveniji že zdaj primanjkuje, kar pomeni, da so zaposleni preobremenjeni. Medicinske sestre se pritožujejo, da jih je premalo, da bi se lahko ustrezno posvetile bolnikom.

Nemška vlada je obljubila, da bo izboljšala razmere. Minister za zdravje Jens Spahn, ministrica za družine Franziska Giffey in minister za delo Hubertus Heil so razkrili načrt usklajene akcije v sektorju zdravstvene oskrbe. Ta med drugim predvideva višje plače za medicinske sestre in boljše delovne razmere, tudi s kolektivnimi pogodbami. Spahn pa želi tudi zaposlovati dodatno delovno silo iz tujine.

Medicinska sestra nezadovoljna z ukrepi

Vendar načrti niso prepričali vseh. Medicinska sestra Christina Körner iz izobraževalnega centra v Bonnu z več kot 20 leti delovnih izkušenj je tako izrazila prepričanje, da zdravijo le simptome, ne pa razlogov za krizo v tem sektorju. Poudarila je, da je delo vse bolj zahtevno, sama pa tudi ni prepričana, da je najemanje tuje delovne sile dolgoročno dobra ideja. Ljudje iz drugih kultur namreč potrebujejo čas za integracijo, domače delovne sile pa ni dovolj, da bi tuji pomagala pri privajanju.

