Nemčija odobrila azil turškim "prosilcem" in razjezila Ankaro

De Maiziere: Delamo le tisto, kar se nam zdi prav

10. maj 2017 ob 21:55

Berlin - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Več sto turških diplomatov, vojakov in sodnikov je po neuspelem vojaškem udaru zaprosilo za azil v Nemčiji, ki naj bi po poročanju nemških medijev več prošenj že odobrila.

Po poročanju omenjenih medijev so med drugim odobrili azil tudi turškim vojakom, ki so bili v okviru zveze Nato nastanjeni v nemških vojašnicah in so za azil zaprosili konec jeseni. O številu odobrenih prošenj sicer mediji ne poročajo.

Prejeli 7.700 prošenj za azil

Po podatkih notranjega ministrstva je od julija lani do začetka letošnjega maja za politični azil zaprosilo 414 turških vojakov, diplomatov, sodnikov in višjih uradnih uslužbencev ter njihovih družinskih članov. Po podatkih urada za migracije pa so prejeli 7.700 prošenj za azil turških državljanov.

Odločitev urada pa je lahko signal za druge države članice EU-ja, kjer so za azil zaprosili turški vojaki in državljani in njihovih prošenj še niso obravnavali.

Ankara: Nemci podpirajo teroriste

Na drugi strani pa je to problematično za odnose s Turčijo. Naslovnice provladnih turških medijev tako poročajo, da "Nemci podpirajo teroriste". Že konec januarja je namreč turški obrambni minister Fikri Isik zahteval, da Nemčija zavrne prošnje turških častnikov, ker naj bi bili osumljeni, da so sodelovali v poskusu državnega udara.

Nemčija ne želi zaostriti spora

"Odnosi med državam so slabi, toda izid turškega referenduma in nadaljnji politični razvoj Turčije nas zelo skrbita. Nemčija ne bo zaostrila spora. Delamo le to, kar se nam zdi prav," je dejal nemški notranji minister Thomas de Maiziere.

Nemška kanclerka Angela Merkel pa je že napovedala, da turškim državljanom v Nemčiji ne bodo dovolili glasovati na morebitnem referendumu o uvedbi smrtne kazni v Turčiji.

